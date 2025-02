Magaly sobre salida de Edison Flores con amigos y cuatro chicas: "No es la imagen de hombre devoto"

Magaly Medina ya estrenó su primer programa de este año, donde sorprendió imágenes y videos de Edison Flores. El popular 'Orejitas' se lució disfrutando en yate con amigos y amigas, donde la conductora de TV afirma que ya se acabó su imagen de hombre hogareño.

Como ya se venía especulando, Edison Flores y Ana Siucho no estarían pasando por el mejor momento en su relación. Aunque fueron vistos juntos viajando a Estados Unidos, el futbolista se habría regresado de inmediato. En el reportaje de Magaly TV La Firme, mostraron el recorrido migratorio del futbolista donde se puede ver que el jueves viajó con su esposa y el viernes ya se encontraba de nuevo en Perú.

Tras su regreso, no habría perdido el tiempo y el mismo sábado aprovechó para ir en altamar en un yate junto a amigos y cuatro jovencitas a disfrutar del sol. Además, en el reportaje hicieron un recuento de las últimas salidas que ha tenido el popular 'Orejitas' en los últimos meses y Magaly Medina afirmó que ya perdió la imagen de hombre devoto a su familia.

"Le gusta salir, divertirse, salir solo con sus amigos... ya no es la imagen de hombre devoto, no es ejemplo de hombre hogareño, el último romántico (...) con cuatro jovencitas el juerguea. Puede ser una reunión, no vemos nada de malo. La cuestión es que te expones donde hay chicas, si eres un hombre casado, que tendrías que estar haciendo ahí", expresó.