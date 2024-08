Maju Mantilla feliz de tener 40 años: "Me siento una mujer más segura"

Maju Mantilla, la conductora de televisión y ex Miss Mundo, celebró hace poco sus 40 años y se siente más renovada y segura que nunca. En una entrevista reciente, Maju compartió cómo vive esta nueva etapa de su vida y agradeció los halagos que recibe en redes sociales.

Maju Mantilla cumplió 40 años hace unas semanas, exactamente, el 10 de julio, y la siente como la mejor etapa de su vida. Además, explicó que la gente puede temerle a cumplir 40, pero que es una nueva etapa que ella toma con alegría.

"Antes pensaba, ¿Cómo será llegar a los 40? Ahora puedo decir que a veces uno se preocupa por la edad y va pasando el tiempo. Uno debe vivir con actitud y alegría cada etapa de su vida. Ahora, en los 40, me siento mejor que antes, me siento una mujer más segura en todo sentido, como madre también" , mencionó.

Sobre los piropos que recibe en redes sociales, Maju se mostró agradecida y contenta. Los internautas la elogian diciéndole que está más guapa que nunca. Ella expresó su entusiasmo por sentirse querida y admirada.

"Sí (risas)... Yo agradezco mucho el cariño de la gente, son lindos con sus comentarios. Me siento bien en todo sentido, querida y feliz por los míos. Es más, mis hijos me dicen que parezco de 34 o 35 años (risas)" , comentó la conductora de "Arriba mi gente".

Maju también habló sobre las relaciones en su ambiente laboral. Ella ha trabajado en diversos programas de entretenimiento en diferentes canales. Ella contó qué tal se llevó y lleva con sus compañeros.

"Claro que sí, siempre he tenido buena relación con mis compañeros de trabajo, más allá de que no los frecuente mucho. Yo hice buena amistad con Joselito Carrera, Ricardo Rondón, con Santi Lesmes y Tula Rodríguez, siempre hablamos y de cuando en cuando nos reunimos" , contó.

En cuanto a la competencia con otros programas matutinos, se le mencionó "América Hoy". Ella explicó que son enfoques diferentes y que para ambos hay información y público.

"Todo es un reto, no diré que la sintonía no sea importante, me gusta ser empeñosa y mis compañeros también lo son, nos esforzamos mucho", dijo. Aunque algunos programas tocan más temas de farándula y polémica, Maju prefiere otro enfoque. "Nosotros hacemos otro tipo de entretenimiento y la información, que también tiene su público", añadió.