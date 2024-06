Mari Calixtro, periodista de ATV, revela que rastrea a su esposo por GPS: "Me parece bonito"

Durante una entrevista en el programa ATV Noticias Matinal, la periodista Mari Calixtro y la ex presentadora de 'Al sexto día', Mónica Cabrejos, vivieron un momento inesperado. Todo sucedió cuando la escritora, invitada al set para abordar el tema de los celos y la toxicidad en las relaciones, se sorprendió con las revelaciones de la periodista.

Y es que Mari Calixtro ha obtenido mayor peso en la televisión por ser una voz activa en temas de interés social. En ese sentido, sus declaraciones no pasaron desapercibidas por los usuarios en las redes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mari Calixtro revela que monitorea a su pareja por GPS

Durante la emisión matutina del programa de ATV Noticias, los comunicadores Julio Fernández y Mari Calixtro recibieron la visita de la exvedette Mónica Cabrejos. En tal sentido, ella fue invitada para discutir sobre el tema de los celos y la toxicidad en las relaciones.

Durante la conversación, Fernández ilustró un ejemplo que involucraba el uso del GPS en el contexto de una relación. Cabrejos respondió de inmediato negando esa posibilidad. Sin embargo, la presentadora de televisión Calixtro cuestionó: "¿Por qué no?, ¿qué tiene de malo?, es un tema de seguridad". Automáticamente, Cabrejos le repreguntó a Calixtro: "¿Por qué sí?". En ese sentido, la periodista respondió. "Porque es bueno para saber si estás tranquilo, es un tema de seguridad del país, no tiene nada de malo que sepa dónde está".

Su argumento ocasionó que Mónica Cabrejos expresara su punto de vista diferente. "Yo, particularmente, no recomiendo el GPS, te voy a explicar por qué: hay gente que está tan preocupada. Vamos a tomar el caso de Mari (entre risas), porque posiblemente tú estés tan preocupada por tu pareja, por tu esposo, para saber que llegó bien, que le vaya a pasar algo", dijo en un inicio.

"Pero en un momento el GPS te marca una dirección que tú no conoces, algo de la oficina se detuvo en un bar, pero de repente él fue a la tienda que está al costado y no fue al bar, el GPS no es exacto", acotó Mónica Cabrejos.

La oposición de Mónica Cabrejos

Automáticamente, Mari Calixtro comentó que "me avisó antes, porque eso se llama comunicación". A lo que Mónica Cabrejos remarcó que esto no es saludable para una relación. "Eso no es comunicación, comunicación es el acto de hablar por teléfono, eso es una rendición de cuentas", sostuvo.

"Si ambos están de acuerdo, generalmente hay uno que está más que está el que promueve esta situación de esa famosa comunicación (entre comillas), porque estar en pareja no significa que en una relación saludable al 1000% yo tenga que informarle a mi pareja anticipadamente que subí al carro, me senté en el carro, paré en el grifo, me tomé un café, no es saludable", acotó la escritora.

No obstante, la periodista Mari Calixtro remarcó: "Pero, ¿por qué no?, ¿qué tiene de malo que uno sepa exactamente dónde está la pareja? Ambos somos iguales". Afirmando que tanto Mari Calixtro como su pareja tienen GPS, Cabrejos acotó: "Mari, eso no es una relación de pareja saludable, eso desgasta a ambos".