Marisol sobre su éxito en giras de Europa tras el fracaso de Pamela Franco: "No fue por un escándalo"

Marisol, la popular cantante de cumbia, habló sobre el éxito de sus giras en Europa y no dudó en mandar una indirecta a Pamela Franco, quien no tuvo la misma suerte en sus presentaciones. En una entrevista para "Todo se filtra", la cantante fue honesta al presumir su triunfo, fruto de sus esfuerzo.

Marisol arrasa en Europa tras fracaso de Pamela Franco

En una entrevista con "Todo se filtra", Marisol comentó sobre su reciente gira en Europa, donde sus presentaciones fueron un éxito total. Además, dio una indirecta a Pamela Franco, quien aparentemente fracasó en sus presentaciones en ese continente.

"Cada vez que nos vamos a Europa nuestra gira es un éxito total, todos los años que va Marisol es un éxito, se llenan los escenarios, se quedan sin entradas", afirmó la 'Faraona de la cumbia'.

Indirecta bien directa para Pamela Franco. Al ser preguntada sobre el fracaso de Pamela Franco en Europa, Marisol fue clara y directa.

"Marisol se ha ganado un lugar a lo largo de los años, mi éxito no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido por un escándalo o por otras cosas", dijo contundente.

Marisol tras fracaso de Pamela Franco en Europa. (Todo se filtra)

Éxito a base de esfuerzo. Marisol destacó que su éxito es fruto de años de trabajo y dedicación. Y ese es el secreto para el triunfo que ha tenido.

"Hemos sembrado para cosechar en los años. Lo mío no es de la noche a la mañana. Todo lo que construyes con esfuerzo tiene buenos resultados", agregó la cantante, resaltando la importancia del esfuerzo continuo.

Consejos para Christian Cueva

La cantante también fue consultada sobre el escándalo de Christian Cueva y su relación con Pamela López. Marisol expresó su deseo de que la pareja pueda resolver sus problemas.

"Sí, me gustaría que se arreglen, que nuevamente su hogar se junte, por sus hijos. No sé si le dé una nueva oportunidad, porque no sé qué ha pasado entre ellos, pero sí me gustaría poder conocer a Pamela López", comentó.

Pamela Franco y su gira fallida. Pamela Franco regresó de su gira por Europa con resultados muy diferentes a los de Marisol. Susan Bernal, la empresaria encargada de las presentaciones de Pamela, reveló que la gira fue un fracaso y que perdió dinero.

"Perdí dinero, locales no llegaron ni a 150 personas", afirmó Bernal, mostrando su decepción. Reveló que la única presentación exitosa habría sido en España por Fiestas, pero esto no fue así en los demás lugares.

Reacción de Pamela Franco. Pamela Franco no ha comentado directamente sobre las declaraciones de Marisol, pero la situación ha generado gran interés en el mundo de la farándula. Mientras tanto, Marisol continúa cosechando éxitos y destacando la importancia del trabajo duro y la dedicación.

"Lo que construyes con esfuerzo tiene buenos resultados. No se trata solo de ser popular o estar en escándalos, sino de trabajar duro y ganarse el cariño del público a lo largo de los años", señaló la cantante, dando un consejo a las nuevas generaciones de artistas.

En resumen, Marisol ha dejado claro que su éxito en Europa es el resultado de años de esfuerzo y no de escándalos. La cantante no dudó en mandar una indirecta a Pamela Franco, cuya gira por Europa no tuvo la misma acogida.