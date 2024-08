Melissa Klug advierte a Christian Cueva tras haber sido tildada como la 'amante': "Exijo que se desmienta"

Melissa Klug ha decidido no quedarse callada ante las graves acusaciones que dijo ayer Pamela López en el programa de 'Magaly Tv la Firme' donde reveló que la empresaria se habría entrometido en su relación con el pelotero.

Es así que al parecer Melissa estaría evaluando en tomar acciones legales contra Christian Cueva ya que fue él quien le confirmó a Pamela López que había tenido un romance con ella.

Melissa Klug tomaría acciones legales

El día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' se supo por medio de Pamela López que Melissa Klug habría tenido un romance clandestino con Christian Cueva.

Pamela aseguró que cuando se dio cuenta de la confianza que existía entre su esposo y la empresaria decidió decirle sus verdades a la popular 'Blanca de Chucuito' quien solo atinó a negar dichas acusaciones en su contra aseverando que solo es un mal entendido de parte de Pamela.

Sin embargo, Melissa Klug compartió un extenso comunicado en sus redes sociales asegurando que jamás tuvo una cercanía íntima con el popular 'Aladino' y que incluso se debería dar prioridad al tema de violencia y no a situaciones del pasado que ella consideró que se había zanjado.

La empresaria advirtió que espera la aclaración correspondiente de Christian Cueva ya que asegura que solo tuvieron una relación amical debido a que él era amigo bastante cercano de Jefferson Farfán, padre de sus hijos.

"Le exijo al Sr. Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado de una simple amistad", aseguró Melissa en su comunicado en el cual se muestra bastante incómoda por haber sido involucrada en un problema de dos personas.

Finalmente, Melissa aseguró que desde hace ya varios años no es amiga de Cueva debido al problema que tuvo con su todavía esposa por lo que prefiere que no la vuelvan a mencionar en temas de infidelidad de los cuales ella no tiene nada que ver.

¿Qué le dijo Pamela López?

Las cosas se ponen más intensas y oscuras para Christian Cueva, pues el día de ayer Pamela López salió al frente para revelar más detalles de las infidelidades que habría cometido el jugador.

Los televidentes se paralizaron cuando Pamela López aseguró que una de las mujeres con quién Christian Cueva habría tenido una relación clandestina habría sido Melissa Klug.

La madre de familia aseguró que tiene las conversaciones comprometedoras entre Melissa y Cueva, pues afirmó que las tiene como respaldo si pretenden dejarla como mentirosa.





López agregó que se enteró de todo gracias a la misma boca de Christian Cueva quien le confirmo que sí había tenido un romance con la expareja de uno de sus más grandes amigos, Jefferson Farfán.

Según Pamela López, Melissa no le negó haber tenido algo con Christian Cueva pero si reveló que no es ella con quién debería desquitarse sino con su esposo por estar tirándole maicito cuando tiene familia.

En los chats se puede apreciar cómo Pamela López parcha a Melissa Klug de no conocer el respeto por haberse enredado con un hombre que tiene pareja e hijos.

"¿Conoces el significado de RESPETO. Es lamentable y vergonzoso leer todo lo que tengo sobre ustedes. El juego asqueroso al que se fueron involucrando", le escribió y la acusó de tener una escala de valores 'denigrante y triste'.

Ante estas fuertes palabras Melissa Klug solo atinó a prometerle a Pamela que tomaría su distancia de Christian Cueva para evitar 'malos entendidos'.

"Jamás volveré a darle ningún tipo de confianza porque aquí yo no confundí la amistad con su marido, lo conozco desde hace 10 años por el padre de mis hijos", respondió Melissa descartando haberse involucrado con el popular 'Aladino'.

Melissa Klug solo espera tener la aclaración del caso por parte de Christian Cueva para así no verse involucrada en situaciones que manchan su reputación y la de su familia.