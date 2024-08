¿Y los millones? Christian Cueva estaría en bancarrota y le debe 100 mil soles a la mamá de Pamela López

Pamela López volvió a brindar una polémica entrevista en la que reveló nuevos detalles de su relación con Christian Cueva. En conversación con Magaly Medina, la aún esposa de 'Aladino' contó que el futbolista ya casi no tiene dinero y tuvo que recurrir a préstamos, entre ellas su madre, a quien le debe aproximadamente 100 mil soles desde hace 10 meses.

La noche de ayer 'Magaly TV, la firme' presentó una entrevista que la conductora le hizo a Pamela López. En la misma, la 'Urraca' le ´preguntó a Pamela si Christian Cueva aún tiene dinero, ya que muchos la sindican como interesada y que solo quiere quedarse con el dinero del futbolista.

En ese sentido, López aseguró que las personas no conocen lo que pasaba en su familiar y dejó entrever que 'Aladino' ya no tiene tanto dinero como parece y tuvo que incurrir a hacer fuertes préstamos a su madre, quien tiene varios negocios y empresas.

"Permíteme reírme un poco. La gente no sabe, me juzgan y no saben nada de mi vida personal. Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá , ya llevan varios meses que no le paga 80,000 soles a mi mamá , ni el capital ni los intereses. ya van cien mil soles y un poco más", confesó Pamela López en un inicio.

Enseguida, Pamela López aseguro que además de prestarle dinero, su madre le ha hecho muchos favores en reiteradas oportunidades cuando Cueva estaba en problemas, además que ella nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias de su esposo.