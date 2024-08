¡Escándalo! Beso entre Cueva y Pamela Franco habría sido en el búnker de Farfán, según Peluchín

El beso entre Christian Cueva y Pamela Franco sigue dando de qué hablar. Después de que las imágenes de la pareja besándose se difundieran en "Magaly TV, La Firme", Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', soltó una verdadera bomba: el apasionado encuentro habría sucedido en el famoso búnker de Jefferson Farfán. ¿Será que la 'Foquita' sabía del romance y los ayudó a encubrirlo?

El escándalo no para. Las imágenes del apasionado beso entre Christian Cueva y Pamela Franco han encendido las redes sociales y la televisión peruana. Según el conductor Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', el lugar donde la pareja se mostró cariñosa fue nada menos que el famoso búnker de Jefferson Farfán.

Sin embargo, lo que ha generado más suspicacias es que, a pesar de todas las medidas de seguridad que se toman en el búnker de la 'Foquita', las imágenes del beso entre Christian Cueva y Pamela Franco se filtraron.

Según 'Peluchín', esto podría haber sido planeado para afectar a Pamela López, la aún esposa del futbolista, quien hace poco lo denunció por violencia familiar.

"Esto me hace pensar que la difusión de ese video no fue casual, sino que fue hecha con la intención de hacerle daño a Pamela López" , añadió el conductor.

La revelación de que el beso ocurrió en el búnker de Jefferson Farfán ha sorprendido a muchos, ya que esto implica que el exjugador de la selección peruana podría haber estado al tanto de la relación clandestina entre Christian Cueva y Pamela Franco. Farfán es conocido por ser muy reservado con lo que sucede en su famoso búnker, donde solo entran personas cercanas a él.

"No sabemos hasta qué punto Farfán estaba involucrado, pero es evidente que solo invita a sus amigos más cercanos, así que todo indica que sabía del romance" , comentó Gigi Mitre, compañera de 'Peluchín'.

La situación se complica aún más si recordamos que, a inicios de este año, Pamela Franco fue acusada por Pamela López de haberse entrometido en su matrimonio. En ese momento, Franco admitió que había cometido un error al involucrarse con Cueva y aseguró que no volvería a repetir esa experiencia.

"Yo no voy a volver a hacer el papel de amante. Me equivoqué y no quiero repetirlo", había declarado en una entrevista televisiva la cantante de cumbia. Sin embargo, el reciente ampay parece contradecir esas palabras, ya que muestra a Pamela y Cueva en una actitud muy cariñosa.