¡No lo esconden! Christian Cueva y Pamela Franco son captados dándose apasionado beso en discoteca

Christian Cueva y Pamela Franco ya no ocultan su amor más. En medio del fuerte escándalo por la denuncia de violencia familiar interpuesta por Pamela López, madre de los hijos del futbolista, la popular 'Urraca', Magaly Medina, ha mostrado imágenes exclusivas que confirman el romance entre el jugador y la cantante.

Este lunes 19 de agosto, Magaly Medina reveló en su programa "Magaly TV: La Firme" las imágenes que todo el mundo esperaba ver: Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados en una discoteca, besándose apasionadamente.

Después de meses de rumores y negaciones, este video confirma que entre ellos existe más que una simple amistad. En el avance del programa, se puede ver a Pamela Franco y a Cueva abrazados, disfrutando de la noche como dos enamorados, mientras el futbolista sostiene una copa en la mano.

Antes de que se difundieran las imágenes de su apasionado beso con Cueva, Pamela Franco dio una entrevista en la que evitó hablar del tema, pero dejó claro que está buscando su felicidad.

"Yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz siempre" , comentó la cantante, dando pistas de que su relación con el futbolista va en serio.

A pesar de la polémica y las críticas, Pamela Franco expresó su apoyo a Christian Cueva por su reciente ingreso al club Cienciano, deseándole lo mejor en su carrera. Sin embargo, este romance, que ahora se habría hecho público, ha generado fuertes reacciones debido a la grave denuncia que enfrenta Cueva por violencia familiar.

Este ampay llega justo en el momento en que Pamela López ha decidido romper su silencio y denunciar a su aún esposo por violencia física y psicológica. Durante una entrevista con "América Hoy", Pamela mostró videos de seguridad que evidencian agresiones físicas por parte de Christian Cueva, quien la habría atacado después de que ella le reclamara por sus infidelidades.

"Me asfixiaba, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello", reveló Pamela entre lágrimas. La madre de los hijos de Cueva está decidida a llevar el caso hasta las últimas instancias legales para protegerse a sí misma y a sus pequeños.