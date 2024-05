Melissa Klug minimiza a Abel Lobatón por afirmar que la hizo famosa: "Que siga hablando"

Melissa Klug restó importancia a las afirmaciones de su expareja Abel Lobatón, quien declaró que nadie conocía a la 'Blanca de Chucuito' hasta que ella estuvo con él, quien sí era una figura pública debido a su carrera como futbolista.

En tal sentido, la chalaca multiplicó por cero las afirmaciones del exfutbolista. No obstante, se mostró incómoda cuando supo cómo Abel Lobatón se refiere a su hija Samahara. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug minimiza declaraciones de Abel Lobatón

Durante la más reciente emisión de América Hoy, Melissa Klug fue la invitada del programa. Ella se animó a hablar de diversos temas en torno a su vida personal. Por tal motivo, se refirió a las recientes declaraciones que dio Abel Lobatón en su entrevista con el Flaco Granda.

Recordemos que en dicha conversación, el exfutbolista reveló que Melissa Klug era una completa desconocida antes de que iniciara su relación sentimental con él. Esto no pasó desapercibido por la chalaca, quien no dudó en minimizar las declaraciones de su expareja.

"¿Responderle a Abel Lobatón? ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está", sostuvo en América Hoy.

No obstante, remarcó que no debería estar hablando de los temas personales de su hija Samahara Lobatón. "En ese caso es Samahara la que debería hablar con su papá para decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema privado, es su hija ¿no?", dijo.

El polémico comentario de Abel Lobatón sobre su hija Samahara

En el más reciente adelanto del podcast 'Tiempo Muerto', Abel Lobatón responde a diversas preguntas sobre su vida personal y relata anécdotas de su carrera como futbolista. Cuando el 'Flaco' Granda le pregunta acerca de Samahara Lobatón, el exjugador responde sin reservas sobre el tema.

"¿Y cuándo la ves en ampays, en problemas. Tirándole la ropa al chico? ¿Qué haces?", consulta el 'Flaco' Granda. Ante ello, Abel responde: "Yo me cag... de risa, pues huev... (...) Yo le digo: 'Oye, ¿tu estás loca? ¿Qué tienes?", se escucha en el extracto de la entrevista.

Esta situación ha provocado el rechazo de muchos seguidores, ya que consideran que no es la actitud adecuada que un padre debería tener frente a las controversias de sus hijos. Por esta razón, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a criticar a Abel Lobatón por su comportamiento.