¡Desgarrador! Niño de 10 años se quita la vida a causa de bullying en su colegio: "Se burlaban de sus lentes"

Un caso ha estremecido a usuarios en redes sociales tras conocerse el caso de un niño de 10 años quien a esta corta edad tomó la difícil decisión de quitarse la vida tras ser víctima de bullying en su colegio, a pesar de haber mostrado señales que pusieron en alerta a sus padres, autoridades del centro educativo no hicieron nada al respecto.

Usuarios pidieron más empatía y responsabilidad con los niños quienes están expuestos a sufrir de este tipo de abuso y que en diversas ocasiones les ha costado la vida como es el caso de Sammy Teusch.

Trágico final

Sammy Teusch, un niño de apenas 10 años, tomó la decisión de suicidarse después de soportar repetidas burlas por parte de sus compañeros en la escuela.

Sam y Nichole, los padres de Sammy, dijeron que ellos tomaron cartas en el asunto, alertando a la institución en alrededor de 20 oportunidades sobre la violencia recibida por su hijo, al que atormentaban por sus gafas y dientes.

En conversación con el medio local, el padre del menor sostiene que él y su esposa fueron incisivos exponiendo el caso a los directivos escolares, pero la llamada de auxilio nunca llegó: "Sabían que esto estaba pasando. Sabían que esto estaba pasando".

La madre de Sammy cree que se quitó la vida porque lo acosaban constantemente, particularmente después de un incidente desconocido en un baño la semana pasada, que lo dejó demasiado asustado para ir a la escuela días antes de morir.

El padre del niño continuó relatando lo que le sucedió en uno de esos episodios: "Lo golpearon en el autobús escolar haciendo que se le rompiera uno de sus lentes. Yo llamé a la escuela y les pregunté ¿Qué están haciendo al respecto? sigue empeorando y empeorando."

Los padres también aseguraron que, aunque el niño tenía acceso controlado a su celular, también era acosado en redes sociales como Snapchat. Incluso la abuela del pequeño, llevó el indignante caso con el distrito de la localidad, que afirma tener un programa de tolerancia cero al acoso, el cual no opera.

"Que no pueden simplemente decir que tienen tolerancia cero porque eso no significa que haya tolerancia cero con los acosadores, su tolerancia cero significa que no tienen responsabilidad por ello", dijo la abuela.

La escuela responde al caso

El superintendente del distrito escolar Dr. Harold Olin, sostiene que los padres no denunciaron la situación, alegando que hasta el momento avanzan las investigaciones sobre el caso.

Sin embargo, reconoció que los administradores y el consejero de la escuela mantuvieron conversaciones regulares con la familia durante todo el año, sin dar más detalles debido a las reglas de confidencialidad.

Este trágico caso que se suma a la lista de menores que han decidido acabar con su vida a causa de bullying sucedió en la localidad de Indiana, Estados Unidos.