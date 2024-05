¿Les pone la cruz? Magaly furiosa con su parodia en 'JB': "Reducir mi cerebro a eso es un insulto"

Magaly Medina no dudó en expresar su fastidio con una parodia que se le realizó el pasado sábado en el programa de Jorge Benavides.

La conductora fue parodiada debido a que actualmente afronta diferencias con la conductora de noticias Ely Yutronic esta polémica fue aprovechada por el comediante para hacer reír a sus televidentes.

En total desacuerdo

Magaly Medina se pronuncio tras ver su parodia en el programa de 'JB en ATV' en donde su personaje se llama 'Mascaly' quien quiere 'ser la reina más bonita del canal', esto a raíz de sus diferencias con Ely Yutronic.

Ante el sketch la conductora de espectáculos afirmó que el personaje de 'Mascaly' no la representa y que incluso lo tildó de ser un 'recurso barato' para lograr tener más rating aprovechándose de la pelea con Yutronic.

"Ese sketch me parece que apela a los clichés más antiguos que pueden existir en la mente de las personas, me parece un recurso barato minimizar mi inteligencia, al punto de dar a creer a la gente que lo hago porque envidio a las bonitas. Esa frasecita cliché no me representa porque creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi cara y nunca he tenido complejos por ella", dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que jamás se valió de su cuerpo para abrirse paso en el mundo del espectáculo pues se considera una mujer inteligente que gracias a su esfuerzo constante yal cariño de la gente ha logrado construir una trayectoria reconocida.

"Yo era una mujer muy inteligente, lo he sido desde siempre y jamás me he valido de mi cuerpo para llegar a donde esté, llegué por mi cerebro y si me he querido arreglar un par de cosas esa es mi opción como lo hace cualquier mujer, no hay nada de malo", agregó.

Finalmente, la 'Urraca' aseveró que le pareció un insulto que minimicen su capacidad a una parodia que no la representa.

"A mí me interesa ser la de más rating en la televisión nada más y deberían agradecer que esta chica, finalmente, ha salido con esto ganando porque nadie la conocía. Y lo de 'JB' me parece un abuso, sé que el personaje 'Mascaly' debe representarle a Jorge (Benavides) una de las partes que su público más ve, pero creo que reducir mi cerebro a eso es un insulto", puntualizó.

Cabe resaltar que el día de ayer Magaly le respondió fuerte y claro a Ely Yutronic aseverando que es una mujer que se avergüenza de su pasado.

Magaly Medina "destruye" a Ely Yutronic y la tilda de "mentirosa"

Ely Yutronic ofreció una entrevista para el programa de 'Día D' y rápidamente llegó a oídos de Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, aprovechó en decirle de todo a su compañera de ATV. Para la "Urraca", nada de lo que ha hecho o dicho ha sido algo malo y recordó que en un primer momento, en su programa le hicieron un reportaje "generoso" a Ely Yutronic, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre su pasado, sin embargo, prefirió obviarlo.

"Parece que todo el mundo se olvida que la primera nota que le hicimos fue una nota generosa, amable donde tuvo la oportunidad de contarle todo a mi reportero, pues él fue con esa intención (...) ahí pudo decir cómo era su pasado, porque le preguntó dónde había estudiado, de dónde venía, pero se lo calló. Dijo 'estuve haciendo periodismo en Chile, de ahí me fui a estudiar a Madrid y por circunstancias de la vida llegué a Colombia, luego a Perú'. Sin embargo, se le olvidó una parte de su pasado", señaló Magaly Medina en una entrevista con un medio de comunicación.

Además, calificó de "mentirosa" a la "amiguísima" de Paco Bazán, ya que le pareció raro que se le haya olvidado mencionar cuáles habían sido sus trabajos anteriores. "Lo que hicimos fue hacer una nota generosa donde ella ocultó eso y para mí ocultar es una forma de mentir. Entonces, si dices 'me siento orgullosa de mi pasado', muéstralo o se le olvidó a esta niña una parte de su vida", acotó.

Sin duda, la guerra entre ambos personajes de ATV está declarada y parece que no tiene final. ¿Cuál será el desenlace de la "bronca" entre Magaly Medina y Ely Yutronic? Atención a los programas de la "Urraca" que seguramente dará que hablar.