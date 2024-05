Brunella Horna celebra el 5to mes de su hijo por todo lo alto y la critican: "Qué ridiculez"

Brunella Horna recientemente celebró el quinto mes de su hijo Alessio, la modelo no dudó en 'tirar la casa por la ventana' para festejar un mes más de vida de su engreído junto a familiares y amistades, sin embargo, no contó con las críticas en redes tras considerar innecesario tanto lujo para solo tratarse del cumple mes del menor.

La co conductora de 'América Hoy' registró en sus redes la celebración del 5to mes de su hijo en donde se dejó ver emocionada y feliz al lado de Richard Acuña.

Le dicen de todo

Brunella Horna no escatimó en gastos si de celebrar el quinto mes de su hijo se trata es así que la modelo usó su cuenta de Instagram para presumir la fiesta que le realizó a su hijo Alessio junto a su esposo Richard Acuña.

En el corto video que compartió la empresaria se logró ver una lujosa decoración acompañada de un show musical infantil que disfrutó el pequeño Alessio junto a sus amiguitos.

Aparentemente esta celebración fue solo con los familiares de la modelo y del excongresista que bailaron, gozaron y cantaron junto a Alessio, pese a ello, la celebración ha sido criticada por usuarios quienes consideraron un 'gasto innecesario'.

Como se sabe se acostumbra celebrar cada mes del bebé conforme va creciendo hasta su primer año de vida, algunas personas suelen realizarle una pequeña celebración y otros una fiesta tal y como fue el caso de Brunella, motivo suficiente para ser blanco de críticas.

"Me parece una ridiculez que ahora se celebre mes a mes a un niño", "No me imagino como será el 1 añito", "Es una exageración los bebés de meses no entiende nada", "Cuando tienes tiempo y no sabes que hacer", "El claro ejemplo de que el dinero SI da la felicidad", fueron algunos de los comentarios.

Pese a las críticas Brunella al parecer decidió no darle importancia a la opinión de la gente ya que no limitó los comentarios en su publicación demostrando que prioriza la felicidad de su hijo y de su familia ajenos a lo que dirán los demás.

Brunella Horna sorprende al contar que Richard Acuña sale solo a discotecas

En una reciente edición del programa "América Hoy", Brunella Horna dejó a todos sorprendidos al hablar abiertamente sobre las salidas nocturnas de su esposo, Richard Acuña. La conductora aseguró que no tiene problemas con que él se vaya de fiesta sin ella.

Durante el programa, Janet Barboza le preguntó a Brunella si le molestaba que Richard saliera a discotecas sin su compañía. "Yo tengo 7 años de relación y ¿ustedes (Ethel y Julián cuánto tienen? 3 años. Lo que pasa es que Richard se va después de ver a Vallejo ganar o perder y normal", comentó Brunella, dejando claro que confía plenamente en su esposo.





Por otro lado, Ethel Pozo, compañera de Brunella en "América Hoy", expresó que para ella sería un problema que su esposo, Julián Alexander, saliera de fiesta sin ella. "No, no. No me gustaría, porque me gusta estar con él", dijo Ethel, mostrando una perspectiva diferente sobre el tema.

La confianza en su relación. Brunella explicó que la clave para mantener una relación fuerte y saludable es la confianza. Ella y Richard Acuña llevan siete años juntos, y esta confianza mutua les permite sentirse seguros y felices en su relación. Las salidas de Richard no generan conflictos porque ambos confían plenamente el uno en el otro.