Nuevos chats hot de Jorge Luna salen a la luz: "¿Te incomodaría ir a un telo?"

El comediante se encuentra nuevamente envuelto en controversia luego de que una mujer afirmara haber tenido un encuentro íntimo con él. Según lo que ella reveló en 'Amor y Fuego', tuvieron una conversación fluida a través de mensajes que finalmente llevó a una cita en persona.

Este nuevo testimonio ponen en el ojo de la tormenta a Jorge Luna, quien hasta el momento no se ha pronunciado para desmentir esta información. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Exponen nuevos chats hot de Jorge Luna

La joven afirmó que, durante su interacción inicial, el comediante Jorge Luna le hizo la siguiente propuesta: "No puedo exponerme mucho en la calle, ¿te incomodaría ir a un 'telo' y ahí hacemos hora?". A pesar de la naturaleza sugestiva de su petición, accedió a verlo en persona.

En su relato, la mujer recordó que compartieron varios besos durante el encuentro. También señaló que Luna la llevó a un departamento en Miraflores, el cual es el mismo lugar donde se graba parte del contenido del programa digital que él conduce.

La divulgación de esta información ha causado una gran impresión en los seguidores del programa y ha suscitado un debate sobre la conducta de las personalidades públicas fuera de la vista del público, especialmente en este caso, dado que se trata de alguien casado y con hijos.

Propuestas indecentes desde el 2019

Jorge Luna ha enfrentado acusaciones similares en el pasado, pues no es la primera vez que se le acusa de infidelidad. En una ocasión anterior, otra mujer presentó mensajes que había intercambiado con el comediante en 2019, acusándolo de hacer comentarios inapropiados.

"Justo vi tus fotos... csm... Te pasas!!! Pero ya te pasaste! NOOOO. Noo, esto es un abuso. Pero ojalá sirva para motivarme, espero no te moleste", le habría enviado el conductor a la muchacha.

Keydi Mio, nombre de la joven, expresó su rechazo a estos textos. "Me pareció algo asqueroso realmente, que de la nada yo ni siquiera busqué una entrada o sabía quién era, porque la verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera así, de esa palabra tan ligera, que se iba a autocomplacer", declaró bastante indignada.

En una de sus declaraciones públicas, el humorista indicó que no es el único responsable de gestionar sus perfiles en redes sociales, insinuando que ciertos mensajes podrían haber sido emitidos por su equipo de colaboradores.

Sin embargo, la joven que ha salido recientemente a dar su testimonio a 'Amor y Fuego' rechazó esta explicación. "Él supuestamente dice que sus trabajadores usan sus redes sociales. En mi caso, no lo hubiera visto en persona. Y después fuimos al departamento de Miraflores, que es donde ahí grababan", detalló.