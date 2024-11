Melissa Loza confirma distanciamiento con su hermana Tepha Loza: "Yo ando full"

La conocida figura de "Esto es Guerra", Melissa Loza, se pronunció recientemente sobre su distanciamiento con su hermana Tepha Loza. Todo comenzó cuando Tepha reveló que actualmente no tienen comunicación.

Melissa Loza, la popular integrante de "Esto es Guerra", habló con "América Espectáculos" para explicar la falta de comunicación que tiene con su hermana Tepha Loza. Esta situación se ha vuelto noticia luego de que Tepha revelara que actualmente no mantienen contacto, lo que generó mucha curiosidad entre sus seguidores.

En una reciente entrevista, Tepha comentó: "No hay comunicación, pero le deseo lo mejor. Espero que esté bien, que tenga salud y trabajo, y que sus hijas también estén bien". Aunque Tepha expresó cariño por su hermana, muchos se han preguntado qué ha pasado entre ellas.

La historia de las hermanas Loza ha tenido altibajos. En 2021, ambas protagonizaron un emotivo reencuentro en el reality "Esto es Guerra". En ese momento, se abrazaron después de años de no hablarse, lo que dejó a muchos con la esperanza de que su relación se fortaleciera. Sin embargo, parece que esa cercanía se ha perdido nuevamente.

Melissa, al ser consultada sobre la situación, se mostró abierta y sincera. En una entrevista con "América Espectáculos", explicó: "No tenemos mucha comunicación, la verdad. Yo ando full en mi casa con mi última niña, con mis hijas, con mis cosas personales y con el trabajo". Con estas palabras, dejó claro que su vida ha cambiado considerablemente.

La vida de madre consume tiempo. La "Diosa" del reality enfatizó cómo su rol de madre le ocupa gran parte del tiempo.

A pesar de la falta de comunicación, Melissa Loza dejó en claro que su cariño por Tepha no ha disminuido y que le desea lo mejor.

"Eso no significa que no le desee lo mejor", expresó. Esto sugiere que, aunque no estén hablando, el respeto y el amor entre ellas todavía existen.