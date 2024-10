Orquesta Candela ya estrenó "El amor de su vida" en YouTube: "Con mucha cariño para ustedes"

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia que ha formado una impecable trayectoria musical a través de los años, creando muchos éxitos musicales. Ahora, acaban de lanzar su más reciente tema "El amor de su vida" en su canal de YouTube.

¡Estrenó nuevo videoclip!

La agrupación de Orquesta Candela se ha consolidado en una de las más sonadas y queridas por el público. Son reconocidos por un gran repertorio musical exitoso a través de los años y actualmente, siguen sacando muchos más éxitos. Hace unas horas, el grupo lanzó su nueva producción musical llamado "El amor de su vida", compuesto por Barrera Edgar, Cruz Kevyn y Vargas Juan Camilo.

Esta nueva canción es interpretada por los hijos del gran Víctor Yaipén Uypan, Billy y Víctor Jr. En el videoclip se puede observar la gran producción musical con la que fue realizada y grabado en la Iglesia y Convento San Agustín de Saña en Chiclayo.

El videoclip de "El amor de su vida" ya viene sumando miles de reproducciones en el canal de YouTube de Orquesta Candela. Así mismo, los integrantes del grupo expresaron que realizaron con mucho cariño esta canción para todos sus seguidores y esperan que lo conviertan en su favorita.

"Espero les guste, lo hacemos con todo nuestro esfuerzo para ustedes!!!!", expresó Víctor Yaipén Jr. y su hermanos Donald comentó: "Con mucho cariño para todos ustedes".

¡Al público le encantó!

Desde su lanzamiento, el público quedó encantado con esta nueva producción musical de Orquesta Candela. Muchos usuarios comentaron que sin duda esta canción "El amor de su vida" se convertirá en todo un éxitos musical.

"Ameee la canción, feliz de verlos crecer y seguir siendo humildes", "Me encantan sus canciones. Son lo máximo chicos muchas bendiciones y muchos éxitos", "Simplemente espectacular", "Súper top! Como todos sus éxitos! Ya me dio sed", "Temón!!!! Muchos éxitos amigos", "Orquesta Candela. Los únicos que hacen Bailar y llorar con sus canciones", expresaron en sus redes sociales.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador de la orquesta, que ha guiado durante todos estos años. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', 'Niña chay' entre otros más.

Durante las últimas semanas, el grupo de cumbia estuvo compartiendo en sus redes sociales como ayudaba a muchas personas de las calles. Los integrantes de Orquesta Candela salían a las calles de Gamarra, Centro de Lima y otros lugares más, a cantar y recaudar dinero para personas que más lo necesitaban. Ahora, se encuentran preparando más temas musicales y promocionando su nueva canción "El amor de su vida".