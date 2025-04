Melissa Paredes y 'Activador' se lucen muy unidos tras separación de 'Gato' Cuba con Ale Venturo

Hace unos días, el futbolista Rodrigo Cuba anunció la finalización de su romance con Ale Venturo, con quien tiene una hija. Ante esto, muchos usuarios han rumoreado las razones de su separación y han captado que su expareja Melissa Paredes se luce más unida que nunca con Anthony Aranda.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores recibieron imágenes de sus seguidores donde captaron a la actriz Melissa Paredes luciéndose con su esposo Anthony Aranda en una discoteca de Barranco el pasado martes 1 de abril. Esto después de que se anunciara la separación de Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba se casó con Melissa Paredes y tuvieron una hija juntos, pero se separaron tras el ampay de la actriz con el bailarín Aranda. Tanto el futbolista como la artista decidieron hacer su vida por separado y cuidar de la pequeña que tienen en común.

Tras la separación de su ex con la influencer Ale Venturo, se captó a Melissa Paredes disfrutando más que nunca su unión con Anthony Aranda. En las imágenes se puede ver como ambos se lucen muy enamorados y felices bailando.

En un podcast, usuarios notaron que hubo discrepancias entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo en la crianza de la hija mayor del pelotero, que tuvo con Melissa Paredes. Es por ello que muchos usuarios expresaron que esto habría sido la causa de su separación ya que incluso, el futbolista dio 'me gusta' a comentarios donde criticaban a la emprendedora de 'NeveraFit'.

Ante esto, Paredes no decidió quedarse callada y respondió por medio de un comentario a una usuario en su TikTok. Es así como la actriz recalcó que no se metieran con su pequeña de siete años y menos con la crianza de otras personas.

"Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso NO SE HACE. Así que déjenme tranquila con mi bebé que solo es una niña inocente de siete años llena de amor y de pensamientos lindos", expresó en el comentario.