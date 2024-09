Melissa Paredes sufrió inesperado incidente durante su viaje a Punta Cana: "Casi colapso"

Melissa Paredes pasó unas merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de Punta Cana junto a su pequeña hija. Actualmente la esposa de Anthony Arandaya se encuentra en Lima, pero aprovechó en contar que durante su viaje sufrió un inesperado incidente que la dejó incomunicada por varios días.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de 'El gran show' mostró fotos y videos de su más reciente viaje a las playas del Caribe y según se pudo apreciar, estuvo en un exclusivo hotel en primera línea de la playa. Cabe resaltar que en todo momento estuvo compartiendo con su hija y no se sabe si su esposo la acompañó.

Sin embargo, por medio de una historia con toque no todo en su viaje salió bien ya que se quedó incomunicada debido a que su celular se malogró, pero al llegar a Lima todo ha vuelto a la normalidad. "Volví. Mi Celular murió en Punta Cana y no tenía mis cuentas activas, casi colapso, pero todo está bien ahora" , explicó.

Poco después de casarse la exconductora de 'América Hoy' publicó un video donde se ve disfrutando de la cabaña que alquiló con su recién esposo y aseguró que está teniendo una luna de miel asombrosa. "Disfrutando de esta maravillosa vista junto a mi esposito, rica desconexión, mucha naturaleza y mucho amor como siempre", escribió.

No obstante, no esperaba que muchas personas la cuestionen duramente por haber viajado a un lugar del Perú en su luna de miel. Según expresaron varios internautas, Melissa habría ido a Lunahuaná o a la selva y se está hospedando en una cabaña con vista al río.

"¿Linda vista? Mas figuretti no puede con su genio y exhibicionismo, solo veo barro", "Mona que viste de seda mona se queda... Le queda perfecto el panorama de la selva ups", expresaron varios usuarios. Sin embargo, hubo un comentario en especial que la molestó: "Creo que si estuviera casada con el Gato, en otro lugar estarías reina".

Este comentario hizo que Melissa Paredes explote conta la usuaria, asegurando que ha salido del país en más de una oportunidad durante este año, poniendo como ejemplo sus recientes viajes a Colombia y Estados Unidos.