Milena Zárate advierte a Greissy Ortega sobre hablar de ella: "No dañes mi imagen"

Las peleas entre Milena Zárate y Greissy Ortega nunca tienen cuando acabar. Ahora, las hermanas están nuevamente confrontadas, pero la cantante le manda advertencia para que no dañe su imagen en medio del lanzamiento de un proyecto importante.

Actualmente, Milena Zárate viene promocionando su serie biográfica que está en grabaciones y muy pronto se estará estrenando. En medio de este proyecto, ha decidido mandar un mensaje a Greyssi Ortega tras hablar de ella y habla de Randol Pastor, prometido de su hermana.

"Si tú has estado al borde de la muerte por una persona y no te ha servido de nada de lo que has vivido todos estos años ¿en serio no has aprendido nada? Ahora llena de hijos con un vago que a las justas, creo que está haciendo todo esto aunque sea para reunir para los pañales de esa criatura que está en camino", señaló.