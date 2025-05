'Mujer Boa' reveló que conoció al nuevo papa León XIV y que la ayudó: "Me recordó que soy hija de Dios"

Martha Chuquipiondo, conocida en los años noventa como la 'Mujer Boa', sorprendió al revelar un emotivo episodio de su vida vinculado al nuevo papa León XIV. En una reciente entrevista, la exvedette contó entre lágrimas que conoció en persona a Robert Prevost, hoy líder de la iglesia Católica, durante un momento de profunda crisis emocional.

En declaraciones para el diario Trome, Martha Chuquipiondo relató que, años atrás, atravesó una crisis profunda en la que pensó en quitarse la vida, fue entonces cuando Robert Prevost, el nuevo papa León XIV, entonces obispo en Chiclayo, intervino. Por este motivo la popilar "Mujer Boa" no pudo contener las lagrimas al verlo en televisión.

"Ñañita, estoy emocionada, no paro de llorar. Cuando vi al papa en la televisión dije: 'Yo lo conozco'. Entonces llamé a mi hermanita Susana y me dijo que era él, a quien conocí en su casa cuando ella vivía allá. Yo en ese instante pasaba por un momento muy duro. Había intentado suicidarme. El Papa me habló, me recordó que soy hija de Dios, que tengo un propósito aquí", relató entre lágrimas.