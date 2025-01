"Yo no sabía que me había grabado: 'La Mujer Boa' revela detalles de los videos del caso Cromwell Gálvez

Martha Chuquipiondo, más conocida como "La Mujer Boa" y figura emblemática de la televisión peruana, ha compartido detalles poco conocidos sobre su vida personal, su relación con Cromwell Gálvez y los desafíos que enfrentó, incluyendo su paso por la cárcel.

En una entrevista para "Café con la Chévez", Chuquipiondo reflexionó sobre estas experiencias que marcaron su trayectoria pública. Martha Chuquipiondo recordó su relación con Cromwell Gálvez, el exbanquero acusado de malversación de fondos y de grabar en secreto a mujeres de la farándula en los años 2000. A pesar del escándalo, Martha lo considera uno de sus mejores amigos.

"Mi mejor amigo. Sí, porque él nunca me echó la culpa. Pude perdonarle los 'cromwellvideos', porque si Dios me ha perdonado a mí, yo no soy quien para juzgar. Hoy por hoy es uno de mis mejores amigos", confesó.