Milett Figueroa sorprende tras cantar a capella en 'Cantando 2024': Se llevó todos los elogios

En la transmisión del 22 de octubre de Cantando 2024, Milett Figueroa sorprendió a sus compañeros al atreverse a cantar a dúo con Rodrigo Tapari. El cantante, que estuvo en el programa, no dudó en invitar a la peruana a interpretar su versión a capela de 'Hasta que me olvides'.

De esta manera, Milett Figueroa recibió todos los elogios de los presentes al mostrar sus dotes para el canto. Recordemos que ella había sido cuestionada por su puesto como jurado en el reality 'Cantando 2024'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La jurado Milett Figueroa no dudó en aceptar la invitación e incluso pidió comenzar con el tema. Muy segura de sí misma, la novia de Marcelo Tinelli mostró su talento para el canto, sorprendiendo a todos los presentes. "Canta muy bien, eh", comentó el argentino Martín Salwe, locutor del programa.

Con esta presentación, Milett Figueroa dejó claro que sabía cantar, a pesar de las críticas. Rodrigo Tapari quedó impresionado y no dudó en estrecharle la mano. No es la primera vez que la actriz peruana impacta en 'Cantando 2024'. En ediciones anteriores, Milett ya había impresionado al cantar a capela mientras evaluaba a los participantes como jurado y les daba consejos. Su actuación generó tanta emoción que le solicitaron que cantara un poco más, y ella accedió sin dudar.

De este modo, Milett Figueroa mostró sus dotes para el canto, pues había sido muy cuestionada en un inicio por cómo obtuvo su puesto de jurado en el reality de canto argentino.

Tras recibir críticas constantes por su rol como jurado en "Cantando 2024", Milett Figueroa admitió que estaba en el programa gracias a su pareja, Marcelo Tinelli. La peruana afirmó que eso no le incomoda, pero dejó claro que no permitirá que la menosprecien.

"A mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que yo desmerezca todo el trabajo que vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y formándome, pero claramente estoy aquí por mi novio. No tengo nada que ocultar. No se descubrió América por eso. Estoy agradecida y muy contenta, pero este es mi trabajo", dijo.