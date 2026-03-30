Montserrat Seminario solicita S/20 mil de pensión y Melcochita se defiende: "Soy de la tercera edad"

La tensión entre Melcochita y Monserrat Seminario sigue creciendo. Tras su separación, ambos no han logrado ponerse de acuerdo sobre la pensión y el cuidado de sus hijas. El propio comediante contó que la conciliación no prosperó y el conflicto ahora podría trasladarse a instancias legales.

Monserrat Seminario pide fuerte suma como pensión alimenticia

Este lunes 30 de marzo, Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, participó en el programa digital 'Q' Bochinche' desde Estados Unidos, mientras su abogado estuvo presente en el set, para brindar detalles del proceso de conciliación que iniciaron con Monserrat Seminario sobre las obligaciones hacia sus tres hijas.

El abogado de Melcochita señaló que, aunque esperaban que tras la separación Seminario asumiera las mismas responsabilidades que el humorista, ella optó por hacer un pedido específico.

"La invitamos a conciliar sobre la tenencia. Pedimos tenencia compartida, régimen de visitas y pensión de alimentos, pero no se llegó a un acuerdo porque la señora solicita 20 mil soles de pensión", precisó el letrado.

El pedido de su expareja generó el malestar de Melcochita, quien, fiel a su estilo, señaló que, debido a sus 89 años, no podían exigirle una suma tan elevada, ya que no siempre contará con el mismo flujo de trabajo. Además, sostuvo que ella también podría ponerse a trabajar.

"El presidente Trump le da 2000 dólares por alimentos, a Farfán le piden 17 mil y a mí 20 mil soles mensual. Primero que soy de la tercera edad, segundo que la señora es joven, no trabaja, ahora ella tiene el deber de darle a viejito como dice ella", mencionó el también cantante.

Melcochita iniciará proceso de divorcio

Tras no lograr un acuerdo en la conciliación, el abogado de Melcochita indicó que recurrirán a la vía judicial e iniciarán un proceso de divorcio sustentado en las causales de violencia psicológica y conducta deshonrosa.

Durante el proceso, solicitarán medidas sobre los bienes en común, así como la tenencia y un régimen de visitas de manera provisional. Además, se investigará el uso del dinero compartido.

"Ahí vamos a solicitar todas las medidas preventivas sobre los bienes, hay un bien en común, la tenencia provisional y pedir un régimen de visitas provisional, ahí se va investigar en qué se gastó esa plata que era de los dos, va tener que presentar los vouchers, ahí se va ver la realidad", explicó el abogado.

Por su parte, Melcochita recalcó que su prioridad no es el dinero, sino el bienestar de sus hijas.

"El dinero es lo de menos, ese cacho quedó cerrado, yo voy a ver por mis hijas", afirmó.

En conclusión, con la conciliación sin resultados, Melcochita y Monserrat Seminario continuarán su disputa por la vía legal, mientras el humorista deja claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus tres hijas.