¡LO CONTÓ TODO!

Natalia Málaga contundente: reveló infidelidades de su expareja Gustavo Zevallos

La exvoleibolista no se guardó nada y contó detalles poco conocidos de la relación que tuvo con Gustavo Zevallos, el padre de su hija.

Natalia Málaga recordó vivencias del pasado
Natalia Málaga recordó vivencias del pasado (Andina)
13/12/2025

La exvoleibolista y entrenadora Natalia Málaga brindó una reveladora entrevista a Magaly Medina, en la que no solo repasó los hitos más importantes de su carrera deportiva, sino que también abrió su corazón para hablar de aspectos poco conocidos de su vida personal. 

Sin embargo, uno de los momentos que más impacto generó fue cuando confesó que su exesposo, Gustavo Zevallos, le fue infiel y que fue ella misma quien lo descubrió.

Durante la conversación, Natalia mencionó que el padre de su única hija fue futbolista de Alianza Lima, lo que llevó a la popular 'Urraca' a preguntarle directamente si su expareja había sido mujeriego durante los años que estuvieron casados. La exdeportista no dudó en responder y sorprendió al revelar que su entonces pareja le fue infiel en más de una ocasión.

Natalia Málaga contó las infidelidades de su expareja Gustavo Zevallos

"Por ahí se le resbalaba y se le ampayaba. Y 'suá, suá', le caía", expresó Natalia Málaga con su característico estilo directo, provocando la evidente sorpresa de Magaly Medina en el set del programa.

Minutos después, la entrenadora de vóley profundizó en el tema y reconoció que su matrimonio atravesó momentos complicados. Si bien admitió que ella tampoco fue perfecta durante la relación, dejó en claro que la infidelidad de Zevallos fue evidente y descarada. 

"Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche", confesó, generando revuelo entre los televidentes.

Natalia Málaga recordó a su exentrenador Man Bok Park

Natalia Málaga también recordó cómo inició su historia de amor con Gustavo Zevallos, cuando ella aún integraba la selección peruana de vóley. Según relató, su relación tuvo tintes clandestinos debido a la estricta disciplina impuesta por el entonces entrenador Man Bok Park, quien no permitía distracciones sentimentales entre las jugadoras.

Natalia Málaga y Gustavo Zevallos tienen una hija en común
Natalia Málaga y Gustavo Zevallos tienen una hija en común

"Era súper estricto, tanto así que nuestros enamorados nos esperaban a tres cuadras de El Olivar de Jesús María. Si te veía, al día siguiente ni te tomaba en cuenta", contó Natalia. 

La exvoleibolista aseguró que, para evitar problemas en la selección, le pedía a Zevallos que no se acercara, lo que en más de una ocasión generó discusiones entre ambos. Con el paso del tiempo, la pareja tuvo a su primera y única hija, Naty Zevallos, quien actualmente mantiene una relación cercana y afectuosa con su madre. 

A través de redes sociales, ambas suelen compartir momentos juntas, evidenciando viajes por diversos destinos del Perú y el extranjero, lo que refleja el fuerte vínculo que las une.

