Rodrigo González al borde del llanto al recordar a Camucha Negrete: "Pocas veces he conocido a alguien tan positiva"

El conductor de televisión Rodrigo González recordó con profunda emoción a la reconocida actriz Camucha Negrete durante una reciente emisión del programa 'Amor y Fuego', espacio en el que se vivió uno de los momentos más conmovedores de la televisión peruana.

La entrevista contó también con la participación de Enrique Collantes, esposo de la actriz, y de su nieta Paula Mejía, quienes compartieron entrañables recuerdos que permitieron resaltar el legado artístico y humano de la recordada figura nacional.

Durante la conversación, se evocaron momentos cargados de afecto y admiración, destacando la energía, fortaleza y alegría que Camucha Negrete irradiaba tanto sobre el escenario como en su vida cotidiana. Enrique Collantes relató que la actriz siempre mantenía una actitud activa y divertida, incluso en los días más difíciles, logrando contagiar su buen ánimo a quienes la rodeaban.

Rodrigo González y sus emotivas palabras a Camucha Negrete

El famoso conductor no ocultó su admiración al referirse a la personalidad de la fallecida actriz y resaltó su espíritu positivo. "Pocas veces he conocido a alguien tan positiva como Camucha, era como la fuerza que tenía, la fuerza de transformar", expresó, dejando en evidencia el impacto que la cercanía y amistad con Negrete tuvieron en su vida personal y profesional.

Camucha fue recordada por 'Peluchín' con mucho cariño.

Por su parte, Paula Mejía también resaltó el rol fundamental que desempeñó su abuela dentro de su familia, subrayando su faceta más íntima y amorosa. "Ella ha sido bisabuela, yo tengo dos hijas y ella ha sido una bisabuela presente", comentó.

Rodrigo González consideraba a Camucha Negrete como parte de su familia

El lazo entre Rodrigo González y Camucha Negrete fue tan estrecho que el conductor llegó a considerarla como un referente familiar. Enrique Collantes reveló que la actriz le tenía un especial cariño a 'Peluchín' e incluso bromeaba con la idea de que él pudo haber sido su hijo en otra vida, reflejando la complicidad y el afecto genuino que compartían fuera de cámaras.

Asimismo, el también influencer destacó la generosidad, profesionalismo y entrega de Camucha Negrete a lo largo de su carrera artística. "Siempre ha sido generosa, yo siempre la he admirado... hay mucho que admirar en su energía, en su fuerza y en su profesionalismo", señaló visiblemente emocionado, recordando cómo la actriz mantenía siempre una actitud motivadora y positiva.

Finalmente, el conductor de 'Amor y Fuego' recordó anécdotas y audios que recibió de la actriz, resaltando la magia que envolvía su trabajo y presencia. "Parecía mágico porque qué mejor que un ícono en la televisión como ella... cuando ella me mandó un audio, yo sentía que debía ir al teatro", relató.

En resumen, Rodrigo González no ocultó la tristeza que siente por la partida de Camucha Negrete. Si bien han pasado meses, el famoso conductor de TV la recuerda a diario con mucho cariño y admiración.