Pamela Franco y el "millonario" regalo que le pidió a Christian Cueva

La famosa y destacada cantante Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención mediática, no solo por el romántico gesto de Christian Cueva, quien recientemente se puso de rodillas para anunciar que se casará con ella, sino también por una confesión que sorprendió a los televidentes durante una reciente entrevista.

Días atrás, la popular artista fue invitada al set del programa conducido por Aldo Miyashiro, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el conductor le lanzó una pregunta directa que generó risas, comentarios y reacciones en redes sociales.

Pamela Franco y el regalo que le pidió a Christian Cueva

"¿Qué quisieras que te regale Christian Cueva?", le consultó Miyashiro. Pamela Franco, sin pensarlo demasiado, respondió de manera espontánea y con total naturalidad: "Una casa", declaración que dejó sorprendidos tanto al conductor como al público que seguía la entrevista desde sus hogares.

Tras notar el impacto de su respuesta, la artista decidió aclarar rápidamente sus palabras y aseguró que se trató de una broma. "Mentira, es broma... Uy no", dijo entre risas, para luego agregar una reflexión más seria sobre su relación con el exfutbolista de Alianza Lima y Cienciano. "Pero nos podríamos comprar ambos la casa", señaló, dejando en claro que no espera que todo recaiga sobre 'Aladino'

Pamela Franco aprovechó el momento para enfatizar que ambos podrían construir juntos su "nidito de amor", apostando por el trabajo en equipo y el esfuerzo compartido en esta nueva etapa de sus vidas, ya que ahora ambos volverán a estar juntos en el país.

Christian Cueva esta muy feliz con Pamela Franco

Pamela Franco niega necesidad de que Christian Cueva necesite procedimiento de engrosamiento

En otra entrevista, en este caso para el programa 'Amor y Fuego', los conductores le consultaron si considera que Christian Cueva debería someterse a un procedimiento de engrosamiento íntimo, tal y como hizo el cantante Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

Pamela Franco evitó entrar en detalles personales, pero decidió responder ante la insistencia de los conductores: "Yo estoy feliz, estamos bien. Yo de esas cosas así íntimas no me gusta hablar, me lo guardo para mí sola", expresó.

Sin duda, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva continúa dando que hablar, y cada aparición pública de la cantante se convierte en tema de conversación dentro del espectáculo peruano, como comentar que sueña con que el futbolista le regale una casa propia.