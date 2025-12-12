¿Nervioso? Hugo García responde apurado sobre Isabella Ladera tras encontrarse con Alessia Rovegno

Hugo García volvió a ser tema de conversación luego de reencontrarse con su exnovia Alessia Rovegno durante un evento de encendido de árbol navideño. La situación no pasó desapercibida, sobre todo por la reacción del exchico reality frente a las cámaras al ser consultado por su pareja Isabella Ladera.

Hugo García sobre Isabella Ladera tras reencuentro con su ex

El modelo y exchico reality Hugo García fue captado en un momento que dejó a todos hablando. Resulta que el deportista se reencontró con su expareja, Alessia Rovegno, durante el encendido de árbol de una conocida marca de perfumes, y su reacción dio mucho que comentar.

Tras ello, Hugo se fue al lanzamiento del disco de su amigo Austin Palao. Ya en ese evento, la prensa no perdió tiempo y lo abordó para preguntarle sobre su presencia y, por supuesto, sobre su relación con Isabella Ladera.

"¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien", dijo al inicio, tratando de esquivar las cámaras. "¿Vienes a apoyar a Austin en este nuevo lanzamiento?", le preguntaron. "He venido acá para apoyar a mi hermano", respondió rápidamente.

El modelo intentó mantener el tema en su amistad con Austin, pero la reportera insistió. A pesar de su intento por evadir las preguntas personales, terminó respondiendo con cortesía y brevedad.

"(¿Has venido a escuchar las canciones de Austin?) Obvio, apoyando a mi hermano. He venido de viaje para apoyar a mi hermano... (¿Especialmente para eso?) Especialmente...", dijo Hugo con una sonrisa apurada, como queriendo cerrar el tema.

Después del reencuentro con Alessia, los reporteros no dudaron en preguntarle cómo va su relación con Isabella Ladera, la modelo venezolana con quien vive en Miami. Y aunque Hugo trató de mostrarse tranquilo, su respuesta fue corta y rápida.

"¿Se te ha complicado dejar Miami para venir?", le preguntaron a Hugo pues para allí por Isabella. "Muy difícil", señaló el modelo. "¿Qué tal la relación con Isabella? ¿Todo bien?", le consultaron. "Todo súper bien", contestó Hugo y lanzó un beso al aire antes de irse sin decir más.

Su actitud llamó la atención, ya que parecía apurado y un poco nervioso, algo que no pasó desapercibido entre los televidentes. Y es que las especulaciones volaron sobre si Isabella Ladera sabría o no que Hugo se iba a encontrar con su ex.

Hugo García coincidió con su ex Alessia Rovegno

Las cámaras de "América Hoy" registraron el reencuentro de Hugo García y Alessia Rovegno en el encendida del árbol de Carolina Herrera y, según lo que se vio, Hugo no supo dónde mirar. Mientras Alessia sonreía con naturalidad, aunque sorprendida por el momento, él parecía un poco incómodo, como si no quisiera cruzar miradas.

"Alessia lo mira. Él se paltea, y es que están a tan solo una Alondra García Miró que lo separa", se escuchó en el informe del programa, mientras mostraban las imágenes del evento.

Aunque intentó mantener la calma, su nerviosismo fue evidente. Se comentó que Isabella Ladera, su actual pareja, podría no haber estado muy contenta con esta coincidencia. Y es que el reencuentro fue inesperado.

En conclusión, aunque Hugo García aseguró que su relación con Isabella Ladera está estable, el público quedó con dudas después de ver sus gestos y su incomodidad frente a Alessia Rovegno. Todo indica que el reencuentro no fue nada fácil y que el modelo prefirió salir rápido de la situación.