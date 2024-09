Natalia Salas publica emotivo video en redes: "Hace dos años empecé mi lucha contra el cáncer"

Como se recuerda hace más de 2 años Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama noticia que tomó por sorpresa a sus familiares y seguidores quienes vivieron de cerca este proceso al lado de la actriz.

Es por ello que hoy en día ya recuperada la madre de familia compartió un video en donde registró minutos previos de su entrada al quirófano recordando que fueron momentos muy difíciles que no hubiera podido afrontar si no hubiera estado al lado de su familia.

La carismática actriz y cantante Natalia Salas se ha convertido en una mujer ejemplo para muchas que se encuentran batallando contra el cáncer y es que como se sabe la madre de familia superó un cáncer de mama que con mucha paciencia y buen humor logró vencer.

Es por ello que Salas compartió un íntimo video de los minutos previos antes de ser ingresada a sala de operaciones para el retiro de la mamá comprometida a causa de esta enfermedad.

"Hoy hace dos años entraba al quirófano para hacerme una mastectomía radical. Hace dos años empecé mi lucha contra el cáncer de mama. A veces me olvido de todo lo que he recorrido" , dijo la actriz al parecer bastante conmovida al recordar aquellos episodios de su vida en los que vivir para ella era un regalo.

Asimismo, Natalia confesó que sus padres hicieron lo imposible para estar a su lado en estos momentos de mucha tención y terror pese a ello agradeció estar rodeada de gente que la ha amado sin condiciones y la ha apoyado cuando más lo ha necesitado.

Asimismo, agregó que para sus padres fue un proceso bastante difícil aceptar que su hija tenía que pasar por un procedimiento tan doloroso como es el cáncer teniendo un hijo de apenas 2 años a quien tenía que también cuidar y velar por su bienestar.

Pese a ello la actriz tomó fuerzas y siguió adelante venciendo esta enfermedad presumiendo que su carisma y su actitud también fueron importantes para darle cara a su situación y ser consciente que cada día es importante y por ello la vida debe ser apreciada y querida en el presente.

Diversos usuarios no dudaron en aplaudir su valentía y su resiliencia para superar estos momentos que marcaron definitivamente su vida y que le permitieron ver su futuro con mucha más emoción y esperanza.

Hace ya poco más de un año Natalia Salas contó mediante sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer, sus miles de seguidores lamentaron esta noticia y no dudaron en brindarle todo su respaldo en esos momentos difíciles.

Cabe resaltar que su esposo Sergio Coloma y su hijo Leandro fueron su fuerza para derrotar esta enfermedad que quiso arrebatarle lo más bonito de este mundo, 'la vida'.

Es así que la actriz fue cuestionada por la entrevistadora si las continuas sesiones de quimioterapias fueron difíciles, sin embargo, Natalia sorprendió al revelar una experiencia que vivió en aquel entonces y por el que fue felicitada por su doctor de cabecera.

"Mi oncólogo me felicitó y me dijo eres una gran paciente y te veo súper bien, porque yo estaba con 24 kilos de peso de más y sin pelo e iba 'ay doctor que no se qué' y me dijo ¿Te estás poniendo el tratamiento' y yo... pero que cree que me he arrancado los pelos con pinza", dijo entre risas Salas.