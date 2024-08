¡No se retracta! Pamela López reafirmará su versión sobre amorío entre Cueva y Melissa Klug, revela abogado

Melissa Klug le envío una carta notarial a Pamela López por su polémicas declaraciones en el programa de Magaly Medina. Recordemos que la aún esposa de Christian Cueva reveló que la 'Blanca de Chucuito' habría tenido un 'affaire' con 'Aladino'. Ante ello, ambos negaron esta versión a través de un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, el abogado de Pamela López reveló que ella no dará ni un paso atrás en su versión, pues sostuvo que tiene todas las pruebas al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El Dr. Alexis Ochoa, abogado del estudio de Rosario Sasieta, se puso en contacto con América Hoy para ofrecer más detalles sobre la situación legal de su cliente, Pamela López. En ese sentido, sorprendió a las conductoras al revelar que su patrocinada no piensa dar un paso atrás.

Respecto a Christian Cueva, informó sobre las medidas adoptadas por el Poder Judicial tras las denuncias de agresión y la difusión de los videos de los incidentes. Cabe resaltar que el Dr. Ochoa fue consultado acerca de la carta notarial que Melissa Klug envió a Pamela López y sobre las medidas que han decidido tomar.

"Ya nos llegó la carta notarial y estamos procediendo con la respuesta, pero mi patrocinada se va a reafirmar, porque cuando una persona está diciendo la verdad no tiene porque rectificarse. Ella tiene las evidencias, las conversaciones y el reconocimiento de su esposo", sentenció el abogado en el programa magazine.

Pamela López no tuvo reparos en permitir que se mostraran las conversaciones que mantuvo con Melissa Klug al confrontarla por haberse involucrado con su esposo. Además, le reprochó que el futbolista era un hombre casado y con una familia, destacando su total falta de valores y exigiendo respeto.

"Buenas tardes señora Klug. Te saluda Pamela López, la esposa de Christian Cueva a quien conoces muy bien por lo que me he podido dar cuenta (...) Sabías que Christian tiene un hogar, una familia y una esposa? Si lo sabías me formulo la pregunta: ¿Sabías lo que significa la palabra respeto? Es lamentable y vergonzoso leer todo lo que tengo de ustedes y el juego asqueroso al que se fueron", comenzó diciendo.