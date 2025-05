o Randol Pastor sorprende a Greyssi Ortega con inesperada promesa en vivo: "Quiero cambiar por mis hijos"

Greissy Ortega reapareció en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, donde no solo se pronunció sobre su tensa relación con Milena Zárate, sino que también compartió detalles de su nueva etapa como futura madre. Con siete meses y medio de embarazo, Greissy espera con ilusión a su primer hijo con Randol Pastor.

Randol Pastor promete esforzarse por su familia

El momento más emotivo del programa llegó cuando Randol Pastor ingresó al set junto a sus hijos, protagonizando una conmovedora escena familiar. Randol Pastor ingresó de sorpresa al set de televisión para acompañar a Greissy y declarar públicamente su amor.

"Es una mujer magnífica, la amo mucho. Me siento muy afortunado de haberla encontrado", dijo el modelo, quien abrazó y besó a su pareja en medio de aplausos del público.

Consultado por la Chola Chabuca sobre su disposición para asumir el rol de figura paterna de cinco menores los tres hijos de Greissy, su hija propia y el bebé en camino, Pastor aseguró estar listo para ese reto.

"Sí, claro, solamente tengo que esforzarme. Si antes me esforzaba por 10, ahora tengo que esforzarme por 20, 30, 40, 50 veces más", afirmó.

Por otro lado, sobre su cuestionado pasado, Randol no evadió el tema. Admitió que ha cometido errores, pero que su prioridad actual es convertirse en una mejor persona.

"Cuando uno es joven puede cometer muchos errores. Mientras va pasando el tiempo uno va madurando. Más que todo por mis hijos, yo quiero cambiar y ser mejor hombre por ellos", expresó con firmeza.

Greissy no quería que sus hijos se acercaran a Milena

Greissy Ortega rompió su silencio en el programa de la Chola Chabuca luego de que el último fin de semana su hermana, Milena Zárate, se negara a reencontrarse con ella en vivo, aunque sí aceptó volver a ver a sus sobrinos. Ahora, Greissy reveló que no estaba de acuerdo con el reencuentro de Milena con sus hijos y explicó el motivo.

Sobre sus hijos, comentó lo siguiente: "Accedí, como tú mismo lo dices, accedí a que mis hijos la vieran y mi última hija la conociera, porque no la conoce".

Aunque también confesó que, por un tema de resentimiento, no estaba completamente convencida del encuentro entre Milena y sus hijos. "Más allá del resentimiento, puedo llamarlo, yo no quería ni siquiera... Hablé con Miluska, yo no quería ni siquiera que ella se acercara a mis hijos", agregó.

Según Greissy, no quería que sus pequeños se volvieran a encontrar con su tía, ya que considera que ella tuvo desafortunadas palabras hacia ellos hace un tiempo. "Por el hecho de que ella se tomó atribuciones al hablar mal de ellos en televisión", sentenció.

Greissy Ortega vive una etapa de cambios profundos, apostando por una nueva vida junto a Randol Pastor y defendiendo con firmeza a sus hijos. A pesar de las tensiones familiares con Milena Zárate, la exbailarina muestra fortaleza y determinación para seguir adelante, priorizando el bienestar emocional de su familia y su futuro bebé.