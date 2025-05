Esposa de Lucho Barrunto acusa a Pamela López de quedarse con su ropa y copiar su estilo

Pamela López está envuelta en un nuevo escándalo, debido a que la esposa de Lucho Barrunto, Itamar Menjívar, la acusó de copiar su estilo y quedarse con ropa que le prestó. Sin embargo, la empresaria respondió fuerte y claro, tildando de "loca" a quien habría sido su amiga durante años.

En una reciente entrevista que Lucho Barrunto e Itamar dieron a Magaly TV La Firme, la esposa del cevichero reveló que Pamela y ella eran grandes amigas, por lo que no entiende el motivo por el que ahora la ataca.

Asimismo, dijo que, debido a su gran amistad, Pamela le pedía ropa prestada, la cual nunca le devolvió. La producción de Magaly pudo confirmar que ambas aparecieron en distintos eventos con un mismo vestido.

Menjívar también reveló que Pamela López quería igualarse a ella en cuanto a bolsas de lujo, por lo que cada vez que se compraba algo, la aún esposa de Christian Cueva adquiría algo similar con el objetivo de imitar su estilo.

"Todos los bolsos que yo tengo es porque mi esposo me los ha obsequiado, pero sí sentía esa competencia. En algún momento lo vi mal, pero entendí que era parte de su manera de ser. Me miraba una cosita, le gustaba y le pedía a Christian que le compre algo similar" , indicó.

El equipo de Magaly acudió a la discoteca de Pamela López para preguntarle sobre las declaraciones de la esposa de Lucho Barrunto, y ella se mostró sorprendida, señalando que la joven estaba "loca".

"Que te muestre las pruebas. ¿Itamar qué, cómo se apellida? Estoy un poco confundida, porque a veces es Orellana, a veces Menjívar. Yo supe que se casó antes por papeles (...) yo no tengo amigas traicioneras" , sentenció.

Pamela López volvió a ser foco de noticia al pronunciarse sobre los rumores de que Christian Cueva jugaría en el extranjero próximamente. La empresaria resaltó que, en un contexto así, el futbolista le fue infiel y, debido a ello, terminó su matrimonio después de 13 años.

La amiga de Paul Michael inauguró su discoteca 'La Cueva de KittyPam', y un reportero de América Hoy acudió al lugar para comprobar que estaba lleno y, de paso, aprovechar para hacerle unas preguntas a Pamela sobre lo que ha acontecido en la vida de Cuevita en los últimos días.

Pamela López fue consultada sobre la noticia de que 'Aladino' estaría próximo a viajar al extranjero para unirse a un club de fútbol en Ecuador. La influencer lanzó un fuerte dardo, recordándole la infidelidad de su expareja.