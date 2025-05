Milena Zárate contó detalles de la pelea con Greissy Ortega y reveló audios: "Le dije todas sus perlitas"

La relación entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega continúa deteriorándose. A pesar de coincidir en el programa de la Chola Chabuca, ambas evitaron compartir pantalla a esto se suma que recientemente salieron a la luz imágenes de una violenta pelea entre ellas en los exteriores del set. Tras el escándalo, Milena decidió hablar de lo ocurrido, y revelar audios comprometedores del enfrentamiento.

En declaraciones brindadas a "Magaly TV: La Firme", Milena Zárate explicó lo que sucedió aquella noche. Según relató, el incidente se desató luego de que ella se negara a compartir escena con su hermana en el programa. La cantante aseguró que está cansada de que Greissy intente acercarse a través de sus hijos.

"Nuevamente usar a los hijos para entrar a pedirme disculpas. Yo no quise acceder porque, en verdad, como lo he dicho, yo no soy un payaso para ella. Me cansé de ser un payaso, me cansé de que me utilice por medio de los niños", declaró Milena.