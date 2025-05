Milena Zárate responde a Greissy Ortega: "Me da mucha rabia que le di la mano, pero señala y juzga"

En el último fin de semana, Greissy Ortega estuvo presente en 'Esta Noche' donde habló sobre su familia y los problemas que ha pasado. Ante sus declaraciones, Milena Zárate no dudó en comentar en un programa de TV.

Milena Zárate le responde a Greissy

En el programa de 'América Hoy', Milena Zárate estuvo presente para comentar sobre las últimas declaraciones de Greissy Ortega. Ante esto, la artista confesó que siempre le habría brindado su apoyo hasta el 2022, pero que las acciones de su hermana echándola la culpa a ella y a su familia, no ha sido de su agrado.

"Lamentable, yo creo que las palabras están de más porque se las lleva el viento, lo que queda son las acciones que tiene ella todo tiempo. esta foto no ha sido creado, es de todos los años hasta 2022 que yo la acompañé a que se fuera a Estados Unidos (...) Yo no voy a hablar y echarle la culpa a mi mamá, una persona que ha estado con ella en tantos momentos. Si habla mal de mi que le he dado la mano hasta el último día", expresó en el programa.

Afirma que ella 'cerró heridas'

Luego, la conductora de televisión Valeria Piazza preguntó a la artista, si aún tienen heridas abiertas por estos problemas que vienen pasando como hermanas. Ante esto, Milena Zárate afirma que por su parte, ya ha cerrado hace mucho tiempo y que por ello, la invitó muchas veces a su casa y a su familia.

"Están cerradas, heridas habrán por el lado de ella quien sabe de donde. ¿No crees que yo ya cerré una herida si la dejo ingresar a mi casa durante todos estos años?", expresó.

Aunque, Zárate afirma que a pesar de la ayuda que brindó a Greissy Ortega, ella la ha estado señalando y juzgando. Esto ha causado una gran molestia en la artista colombiana.

"Me da mucha rabia y cólera que tú le des la mano tanto a una persona, le abres la puerta tantas veces y no tenga el reparo en pararse, señalar y juzgar a los demás, pero 'yo no hice nada', 'yo soy la pobrecita y víctima en todo esto'", señaló.

Al parecer, solucionar este problema entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega han tendría mucho por resolver. Actualmente, ambas están muy distanciadas bajo sus propios motivos. Por su parte, Milena afirma haber sanado sus heridas con Greissy, pero que aún así le causa cólera sus señalamientos a ella.