Milena Zárate lanza dura advertencia a pareja de Greissy: "Pobrecito, no sabe con la joyita que se metió"

¡Se dijeron de todo! Durante una acalorada discusión con su hermana Greissy Ortega, Milena Zárate aprovechó para advertirle directamente a Randol Pastor, actual pareja de la colombiana, sobre la clase de persona con la que está saliendo. Según Milena, Greissy no es lo que aparenta y asegura que más adelante él mismo se dará cuenta.

Milena Zárate advierte a Randol Pastor sobre Greissy Ortega

La colombiana Milena Zárate protagonizó una fuerte pelea con su hermana Greissy Ortega y no dudó en soltar todo lo que tenía guardado. Pero lo que más sorprendió fue el mensaje directo que le lanzó a Randol Pastor, actual pareja de Greissy y futuro padre de su hijo.

Durante el enfrentamiento, Milena aseguró que su hermana no es tan inocente como aparenta y que algún día Randol se va a dar cuenta de eso.

"Pobrecito de usted, usted no sabe con la joyita que se ha metido, querido", dijo Milena mirando a Pastor.

Incluso Milena le aseguró a Randol Pastor que su hermana le está mintiendo y que él la va a buscar para hablar así como lo hizo Ítalo Villaseca, expareja de Greissy.

"Todas las mentiras que le ha dicho a usted, se las ha dicho a Ítalo. Yo fui enemiga de Ítalo por ella, porque toda la vida me puse en contra de él... Algún día usted me va a buscar como lo hizo Ítalo, porque esta es una joyita y una mentirosa", agregó.

Milena fue más allá y prometió que desenmascarará públicamente a su hermana, quien está embarazada, y esto fue recalcado por Zárate.

"Yo se la voy a mostrar. Le voy a dar una sorpresa a ella que no se va a olvidar. Ella cree que porque está embarazada quiere justificar todo", advirtió con fuerza.

Además, Milena aseguró que Greissy siempre la hizo quedar mal. Y que si vas a discutir con ella siempre debes tener una prueba que te respalde.

"Cuando vino el marido, empezó a pecharme. Yo tenía mis manos atrás, estaba grabándole porque con ella siempre tienes que tener una prueba", soltó tras la discusión, contando lo que había ocurrido a "Magaly TV La Firme" .

Greissy no se quedó callada y le respondió con fuerza a su hermana en plena discusión. En medio del alboroto, recordó un episodio del pasado que encendió aún más el enfrentamiento: le reclamó a Milena por haberse metido con Jorge, lo que en su momento generó una fuerte reacción por parte de ella.

Milena no se quedó atrás y también le lanzó una respuesta contundente. A pesar de reconocer sus errores del pasado, dejó en claro que lo que su hermana hizo no tenía justificación, asegurando que fue algo que "no tiene el perdón de Dios".

¿Y qué dijo Randol Pastor?

Mientras las hermanas se enfrentaban, Randol intentó calmar la situación, aunque sin mucho éxito. Solo se le escuchaba decir frases como:

"Ya, ya no peleen", "Shhhh", "Ya mami, ya", decía Randol tratando de que se tranquilicen mientras Greissy y Milena discutían sin parar. Greissy insistía una y otra vez en que Milena hiciera algo, mientras que, en medio de la tensión, ambas terminaron diciéndose que no se griten. Cuando se retiraban del lugar, Randol le dijo a Greissy: "Cálmate, por favor".

¿Quién es Randol Pastor? Randol es cantante del grupo Los Modelos de la Cumbia, hermano de Allison Pastor y cuñado del actor Erick Elera. Hace poco se hizo pública su relación con Greissy Ortega, con quien espera un hijo.

El escándalo familiar ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Milena Zárate dejó claro que no se va a quedar callada y que pronto soltará todo lo que sabe sobre su hermana. Incluso advirtió a Randol Pastor que posiblemente tenga un futuro parecido al de la expareja de Greissy Ortega, Ítalo Villaseca.