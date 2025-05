Greissy Ortega revela que no quería que sus hijos se reencuentren con Milena por un fuerte motivo

Greissy Ortega rompió su silencio en el programa 'Esta Noche', luego de que el último fin de semana su hermana, Milena Zárate, se negara a reencontrarse con ella en vivo, aunque sí aceptó volver a ver a sus sobrinos. Ahora, Greissy reveló que no estaba de acuerdo con el reencuentro de Milena con sus hijos y explicó el motivo.

Greissy no quería que sus hijos se acercaran a Milena

La prometida de Randol Pastor fue la más reciente invitada en el programa de La Chola Chabuca y, durante la entrevista, dijo que ella tampoco tuvo la intención de estar cara a cara con su hermana Milena Zárate, debido a todos los problemas que han tenido en el pasado.

Sobre sus hijos, comentó lo siguiente: "Accedí, como tú mismo lo dices, accedí a que mis hijos la vieran y mi última hija la conociera, porque no la conoce".

Aunque también confesó que, por un tema de resentimiento, no estaba completamente convencida del encuentro entre Milena y sus hijos. "Más allá del resentimiento, puedo llamarlo, yo no quería ni siquiera... Hablé con Miluska, yo no quería ni siquiera que ella se acercara a mis hijos ", agregó.

Según Greissy, no quería que sus pequeños se volvieran a encontrar con su tía, ya que considera que ella tuvo desafortunadas palabras hacia ellos hace un tiempo. "Por el hecho de que ella se tomó atribuciones al hablar mal de ellos en televisión ", sentenció.

Milena lloró por Greissy

Milena contó que, cuando Greissy era muy pequeña, ella tuvo que asumir su cuidado debido a que su madre estaba delicada de salud. En ese momento, Milena también enfrentaba una pérdida personal: la pérdida de un embarazo. Esa coincidencia marcó su vida, pues comenzó a ver a su hermana como si fuera su propia hija.

La artista confesó entre lágrimas que volcó todo su amor en Greissy para llenar ese vacío. Criarla fue una forma de sobrellevar su dolor. Aseguró que le brindó todo lo que estuvo a su alcance y que le dio muchas oportunidades a lo largo de los años.

"Yo me aferré a ella como a mi hija. La adopté como a mi hija porque necesitaba cubrir ese dolor con algo o alguien, y lo cubrí con ella; no me arrepiento. Sé que he hecho las cosas bien. Le he dado infinidad de oportunidades", indicó entre lágrimas.

Es así que, Greissy Ortega dejó en claro que aún persisten heridas del pasado con su hermana Milena Zárate. Aunque permitió que sus hijos la vieran, confesó no estar convencida del reencuentro, ya que considera que Milena los expuso negativamente en televisión en otras ocasiones.