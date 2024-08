¡Otro nivel! Samahara Lobatón: así fue su ostentoso y lujoso Baby Shower

A pocos meses de dar a luz Samahara Lobatón celebró como de costumbre su segundo Baby Shower rodeada de lujos, de su familia y de sus amistades más cercanas.

La influencer nuevamente dejo boquiabiertos a sus seguidores presumiendo el Baby Shower donde reinó el glamour, la belleza, lo sutil pero elegante dejando para el recuerdo uno de los días más especiales para la hija de Melissa Klug.

El día de ayer se llevó a cabo el Baby Shower de la pequeña Ainara, primera hija que tiene Samahara Lobatón con el cantante Bryan Torres.

Recordemos que la influencer ya tiene una hija mayor pero con el barbero llamado Youna con quien hasta el día de hoy no puede llevar una relación cordial por el bien de la hija que tienen en común.

Sin embargo, la modelo decidió usar su nueva cuenta de Instagram para compartir lo que fue este día mágico esperando la llegada de su segunda y última princesa.

Samahara Lobatón nuevamente contó con la organización de Yunko Dos Santos quien fue el que le llevó a cabo los cumpleaños de su hija mayor donde los lujosos detalles de su decoración no pasan por alto siento uno de los decoradores de eventos más populares de "Chollywood'.

En el corto video que compartió Dos Santos y que fue reposteada por la influencer se puede apreciar toda la decoración que le realizó a Samahara por la llegada de Ainara.

En la entrada arcos de globo color blanco daban pase a lo que sería el Baby Shower de la princesa de Samahara Lobatón donde se le pudo ver feliz disfrutando de este día.

La influencer llevaba un precioso vestido rosado pastel con su respectivo peinado de media cola y su larga cabellera caía con unos rulos que presumía en sus fotos de instagram.

Incluso la presencia de Bryan Torres llamó mucho la atención ya que se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja agarrado de la mano de Samahara.

Diversos usuarios han elogiado la decoración de Samahara debido a la creatividad y elegancia para decorar su Baby Shower muy característico en cada evento que realiza para su familia.

Luego de estar ausente en redes sociales, Samahara Lobatón grabó un video para sus seguidores y lo compartió en una nueva cuenta de Instagram. Y es que en medio de la polémica generada por las acusaciones de Pamela López contra Melissa Klug, causó sorpresa que la influencer tenga problemas con su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales

No obstante, ahora Samahara Lobatón reapareció en sus redes sociales este 23 de agosto revelando lo sucedido con su cuenta oficial. En ese sentido, la influencer solicitó a los usuarios que la sigan para revelar un "chismecito". A pesar de la polémica en la que está envuelta Melissa Klug, su hija no tocó el tema tras reaparecer en las redes.

La influencer hizo un llamado a todos sus seguidores de continuar compartiendo su nueva cuenta ya que al parecer ha tenido un problema con la anterior pese a ello se mantiene en su nueva cuenta de respaldo.

"Así que ayúdenme compartiendo mi Instagram todas, para que la gente sepa que me he creado una cuenta de respaldo, mientras Instagram me devuelve el mío", expresó la hija de la 'Blanca de Chucuito'.