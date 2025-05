Pamela Franco anuncia un nuevo tema inédito junto a Alexander Blas: "Ni bebiendo me vas a olvidar"

Desde que Pamela Franco disparó su carrera como solista tras su vinculación con Christian Cueva, ha estado lanzando canciones exitosas, pero siendo criticada por ser covers. Ahora, estrenará un tema inédito llamado "Ni bebiendo me vas a olvidar" junto a cantautor Alexander Blas.

Pamela Franco estrenará tema propio

A través de una entrevista en el programa 'Estás en todas', Pamela Franco estuvo con Alexander Blas contando todo sobre este nuevo tema que estará por lanzarse el próximo 2 de junio. Así mismo, afirmó que este sencillo musical es para las mujeres que mandan y realizaron una grabación espectacular.

"Una canción inédita, para salir de tanto que hablan de los covers, escrita por Alexander Blas. Se acabó la era de las mujeres despechadas, ahora somos nosotras las que dejamos huella, que los mandamos a tomar, pero que ni así nos van a olvidar", expresó la cantante y Blas añadió: "Habla de un hombre que por más que se vaya de juerga todo el tiempo, nunca la va a olvidar".

Sobre perdonar una infidelidad

Luego, Pamela Franco habló sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad y ante ello, expresó que cada uno debe vivir de la vida y no llenarse de amargura. Es por ello que afirma que perdonaría, pero que no retomaría una relación amorosa.

"Los seres humanos perdonemos, saquemos esos sentimientos negativos que nos hacen vivir en amargura. Ahora que me digas 'regresa con él', eso es otra cosa. Por favor pongámonos a bailar a disfrutar de la música que es bonito, no seamos despechados, no vivamos de amargura, vivamos el presente y vamos el futuro hermoso que nos espera", comenta.

Así mismo, agrega que por más existan personas atacándola para amargarle la vida, ella hace caso omiso porque no suma a su vida. Comenta que está enfocada en realizar su música y seguir avanzando con más proyectos como nuevas colaboraciones.

"Soy una mujer feliz, me quieren ver con amargura hablando mal de alguien, no lo voy hacer porque no me suma. Estoy trabajando haciendo música, haciendo lo mío y trabajar para adelante", agregó.

Pamela Franco y Alenxader Blas en 'Estás en Todas'. pic.twitter.com/Dpm3YCtsuN — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 31, 2025

Finalmente, Pamela Franco estuvo dando detalles sobre el lanzamiento de su nuevo tema inédito "Ni bebiendo me vas a olvidar" que lo interpretará junto a Alexander Blas, autor de la canción. Además, afirma estar enfocada en su carrera musical y no vive de amarguras, de cosas que no le suman a su vida y su trayectoria.