Pamela Franco confiesa el regalo de Navidad que la marcó: Una persona especial se lo dio

Pamela Franco, la cantante de cumbia, compartió una emotiva historia sobre un regalo de Navidad que la marcó. Durante su visita al programa Ke Rica Mañana de Radio Karibeña, la artista se abrió y recordó ese dulce momento que siempre lleva en el corazón y a la persona especial que se lo dio.

Cuando le preguntaron en Ke Rica Mañana de Radio Karibeña si algún regalo la había marcado, Pamela Franco no dudó en responder. Además, la cantante mencionó a la personal especial que le obsequió el significativo presente.

La razón por la que ese regalo fue tan especial fue porque, aunque Pamela nunca pudo tener una Barbie de pequeña, su papá, Ruli Franco, le cumplió ese sueño.

"Mi papá me compró, me resultó de la nada. Mi papá es un poquito sequito, un saludo al Ruli Franco, de Chimbote. Y me regaló esa Navidad una Barbie de plastiquito, así, pero era hermosa esa Barbie. Me duraron muchos años, hasta que mis sobrinos me la rompieron. Pero esa Barbie me marcó. Me marcó muchísimo", relató Pamela, emocionada.