Pamela Franco revela su cábala para el Año Nuevo: "Ese día no uso nada para que venga todo"

La artista Pamela Franco ha cautivado al público este año con varios de sus éxitos musicales. Ahora se encuentra a pocos días de cerrar este 2024 y darle la bienvenida al 2025 con dos conciertos que realiza Radio Karibeña y cuenta cuáles son sus cábalas en el programa de Ke Rica Mañana.

Hoy en el programa radial de Ke Rica Mañana, llegó la artista Pamela Franco. La cantante de cumbia llegó con todas las pilas al set de la radio para contar lo que se viene para festejar el nuevo año. Como ya se confirmó, estará presente en el Fiestón de Año Nuevo en Plaza de Acho y en Mega Plaza de Villa El Salvador.

"Este año que me trajo tantas cosas la verdad, pero me quedo con lo positivo que ha habido bastante trabajo. Vamos a celebrar este 31, recibimos este 2025 a lo grande con las fiestas que está organizando Radio Karibeña. A bailar y gozar porque esto promete, en esas fiestas hay muchas sorpresas. No le vamos a contar porque tiene que ir", expresó.