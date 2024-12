Tilsa Lozano 'parcha' a Jackson Mora por su regreso a los shows: "No me sacó de un convento"

La modelo Tilsa Lozano ha cautivado al público por varios de sus temas que la han llevado a la cima y sus shows por todo el Perú. Aunque se retiró por muchos años de los escenarios, anunció su gran regreso y ahora, nada la detendría, ni su esposo Jackson Mora que no estaría muy feliz por ello.

La popular 'Vengadora' realizó una entrevista para el diario El Trome, donde reveló que se encuentra preparándose para regresar a los escenarios. Aunque, reveló que su esposa Jackson Mora no estaría muy contento por ello, pero igual la apoya.

Como se recuerda, hace dos años la modelo Tilsa Lozano se casó con el empresario en una íntima y bella boda. Desde entonces, han formado una hermosa familia juntos. Ahora, la popular artista esta lista para regresar a los shows.

"No le queda otra, ja, ja, ja. Él sabe con quién se casó, a mí no me sacó de un convento, sabía quién era Tilsa Lozano. No es tóxico, pero es un clásico macho peruano, yo durante muchos años siempre lo apoyé en el crecimiento de su carrera y ahora le toca a él", expresó.