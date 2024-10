¿Pamela Franco envió advertencia a Christian Cueva sobre su relación?: "Tiene que seguir mi ritmo"

Pamela Franco, la popular cumbiambera, sigue dando de qué hablar. La artista, que ha estado en el centro de rumores sobre una posible relación con el futbolista Christian Cueva, fue consultada sobre cómo se siente actualmente y por qué ha decido mantener en privado su vida romántica. ¿Qué dijo?

Pamela Franco, la querida cumbiambera, ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida personal. En su reciente participación en "El Reventonazo de la Chola", la cantante dejó claro que sus principales prioridades son su hija y su carrera.

Esta afirmación muestra que Pamela está decidida a centrarse en lo que realmente importa en su vida, dejando de lado distracciones.

¿Un mensaje para Cueva? La cantante no pudo evitar que los rumores sobre su relación con Christian Cueva salieran a la luz durante la entrevista. Cuando se le preguntó si estaba abierta a una relación sentimental, Pamela lanzó una indirecta que muchos interpretaron como una advertencia para el futbolista.

Aunque no han hecho oficial su relación, los dos han sido vistos juntos en varias ocasiones y su cercanía ha generado especulaciones entre sus seguidores. Se ha llegado a ver la camioneta de Cueva entrando y saliendo de la casa de Pamela, lo que aumenta la intriga sobre su vínculo.

Pamela Franco no solo habló de su vida amorosa, sino también de su carrera. La cumbiambera ha estado muy activa, realizando presentaciones en diversas ciudades del Perú. Su nueva canción "Dile" se ha convertido en un éxito, y a pesar de los rumores que la rodean, ella se mantiene enfocada en su trabajo.

Aprendiendo a lidiar con las críticas. Pamela ha sido objeto de críticas, especialmente por su supuesta relación con Cueva. Sin embargo, ha aprendido a manejar la presión que viene con ser una figura pública.

"Para mí una prioridad muy importante es mi trabajo, yo lo quiero cuidar más allá de mi vida personal y cualquier cosa. Es muy importante, no te imaginas lo importante que es. Me siento muy bendecida. Yo me sacrifico muchísimo. Este año me ha pasado tanto y el trabajo ha sido como mi terapia. La gente se juega con algo tan importante y no saben el fondo", agregó Pamela.