Pamela Franco explota contra reportero tras presunta mudanza con Christian Cueva: "Es mi problema"

Pamela Franco, una de las principales exponentes de la cumbia en Perú, ha captado la atención mediática tras dejar la casa que compartía anteriormente con el padre de su hija en San Borja y mudarse a una vivienda en la exclusiva zona del Golf Los Incas, en Surco.

Este cambio ha dado lugar a especulaciones, no solo por su sorpresivo traslado, sino también porque se dice que su nuevo hogar podría ser propiedad de Christian Cueva, lo que ha avivado los rumores sobre un posible romance entre ellos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre su mudanza?

El incidente tuvo lugar cuando la cantante Pamela Franco fue confrontada por reporteros del programa 'Amor y fuego', quienes la cuestionaron acerca de su mudanza. Franco, visiblemente incómoda, manifestó su descontento con una respuesta contundente que no pasó desapercibida por los televidentes.

Después de ser vista mientras trasladaba muebles, juguetes y otras pertenencias desde su antigua casa en San Borja, Pamela Franco fue abordada por un reportero de 'Amor y fuego'. La cantante de cumbia reaccionó enojada ante las continuas preguntas sobre su mudanza.

"Si yo me mudo o no me mudo, ese es mi problema. ¿La gente tiene que enterarse si yo me mudo o no?", exclamó Pamela Franco. "Mucha hue*** ya. No puedo hablar ahora, estoy ocupada", dijo la cantante dejando en claro su incomodidad.

Recordemos que muchos usuarios en redes sociales especulan que Pamela Franco y Christian Cueva tendrían un romance, luego de que coincidieran en Cuzco. No obstante, ambos no han dado declaraciones al respecto, pues no han oficializado ninguna relación hasta el momento.

Christian Cueva y su fuerte respuesta contra un 'Urraco'

Christian Cueva, futbolista del equipo Cienciano, también ha estado en el centro de atención debido a su posible relación con Pamela Franco. Después de regresar de Cusco, un reportero del mismo programa de espectáculos lo abordó, pero el jugador reaccionó con evidente incomodidad. Al ser preguntado sobre su relación con Franco, Cueva se negó a comentar y mostró su descontento con una frase clara.

La situación se intensificó cuando, más tarde, el futbolista fue abordado nuevamente en una chicharronería. Ante la insistencia de los medios, Cueva perdió la paciencia y respondió de forma directa y sin reservas.

"Pu... también quieres saber la vida de todos, hermano oe. ¿Me has visto? ¿Dónde me has visto?", sostuvo Christian Cueva mostrándose incómodo ante las consultas sobre su presunto relación con Pamela Franco.