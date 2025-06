Pamela López elogia a Paul Michael tras su ingreso a 'Esto es Guerra': "Es el protagonista"

Pamela López se mostró muy emocionada de que su saliente, Paul Michael, haya ingresado como nuevo jale a 'Esto Es Guerra'. La empresaria estuvo acompañándolo en todo momento y, tras el programa, tuvo palabras de elogio para él, calificando su ingreso como un nuevo reto en la vida.

El programa América Espectáculos captó a Pamela en el backstage del reality de competencia. Al acercarse a ella, en todo momento intentó que quien hable sea Paul, de quien destacó su gran actitud y carisma.

Enseguida, Paul Michael confesó que había esperado mucho tiempo para ser convocado en Esto Es Guerra y que ahora que su sueño se ha hecho realidad, pondrá su mayor esfuerzo para quedarse en el programa, ya que pretende llegar a la final.

Después de que terminó el programa, Paul habló para las cámaras de una cuenta de fans del reality de competencia de América TV y confesó que ingresar al programa era uno de sus más grandes sueños. Ahora que lo ha cumplido, hará su mejor esfuerzo para demostrar sus habilidades físicas y mentales.

"La verdad es que me siento súper contento. Es algo que no veía venir hace mucho tiempo, mi gente. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me está dando 'Esto es Guerra'. La verdad es que no les voy a defraudar, y ya van a ver la evolución de Paul Michael", dijo al inicio.