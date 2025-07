Pamela López responde quienes la llaman 'figureti' por salir en TV: "No me cansaré de exponer todo"

Desde que terminó su relación con Christian Cueva, Pamela López no ha dejado de ir a programas de televisión para exponer todo lo que pasó en su matrimonio, sobre su nueva pareja y más. La influencer ha salido a declarar que seguirá apareciendo en TV sin hacer caso a las críticas.

Por medio de una transmisión por sus redes sociales, Pamela López estuvo respondiendo algunas de las preguntas del público. Donde primeramente deja en claro que no está enamorada de su expareja y padre de sus hijos, Christian Cueva, y solo estaría hablando de él para pedir lo que le corresponde a ella y sus pequeños.

"Una pregunta crucial, ¿estoy enamorada o si sigo amando al...? Pues no, no sigo enamorada, no amo a esa persona (Christian Cueva), lo mío es luchar por lo que corresponde", expresó.

Luego, respondió ante la crítica de que siempre aparece como 'figureti' en los programas de televisión. La ex de Christian Cueva expresó que siempre la van a criticar si hace o no hace algo y que estaríamos en un mundo machista, pero que ella seguirá contando en todo haciendo caso omiso.

"Si me presento en cuanto programa es que no me voy a cansar de seguir exponiendo todo. Antes me callé. Muchas personas dicen 'mamita, por qué te callaste'. Como no saben nada. 'Debiste huir'. Cuando una habla, lucha, sale al frente y se pone fuerte. 'Figuretti, no te basta, sal adelante sola'. Vivimos en un mundo tan triste, machista, que maneja un doble discurso. Me toca lidiar con ellos y tener lástima", expresó.