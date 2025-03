Pamela López revela cómo descubrió a Cueva junto a Melissa Klug en una fiesta: "Él me ve y se asusta"

Las revelaciones sobre el pasado de Christian Cueva siguen dando de qué hablar. Pamela López, su expareja, sorprendió nuevamente con detalles inéditos sobre la vez en que vio al futbolista junto a Melissa Klug en una fiesta. La animadora de eventos aseguró que Cueva desapareció por unos minutos y cuando lo encontró, se puso muy nervioso.

La noche en que Pamela encontró a Cueva con Melissa Klug

Durante su participación en el programa "La Noche Habla", Pamela López recordó el día en que vio a Christian Cueva y Melissa Klug juntos por primera vez. Según contó, esto ocurrió en 2019, cuando estaba embarazada y asistió a una celebración de un jugador de la selección peruana.

"Hubo una vez en 2019, en un cumpleaños de un seleccionado peruano, al cual fuimos invitados. Yo estaba embarazada y ella también era invitada; llegó tarde. Recuerdo que ella pasa de frente y la quedé mirando porque salía en la tele", relató Pamela.

Hasta ese momento, la reunión parecía tranquila, pero todo cambió cuando notó que Cueva se había alejado sin avisar.

"El padre de mis hijos se desaparece y demoró. Me tocó ir a buscarlo porque yo ya me quería ir, entonces uno luego ata cabos. Recuerdo que empecé a buscar en el baño, no estaba, y luego lo encontré a él en el grupo de ella", añadió.

La reacción de Cueva al ser descubierto

Pamela aseguró que Christian Cueva no esperaba que lo encontrara en ese momento y que su reacción la hizo sospechar.

"Él me ve y se asusta y le pregunté qué hacía ahí", afirmó. Además, reveló que cuando lo encaró y le preguntó qué hacía ahí, el futbolista intentó darle una excusa que no la convenció. "Me metió un floro", dijo entre risas, insinuando que su respuesta no tenía sentido.

Pero lo que más le llamó la atención fue que, a pesar de que Cueva siempre la presentaba con sus amigos, en esta ocasión no hizo lo mismo con Melissa Klug.

"Me pareció raro que no me la presentó, porque normalmente hacía eso, me presentaba a todas las personas que conocía", comentó Pamela.

¿Melissa Klug responderá a Pamela López?

Las declaraciones de Pamela López han generado todo tipo de reacciones, pero Melissa Klug ha preferido mantenerse en silencio ante la prensa. No obstante, cuando los reporteros de "Amor y Fuego" intentaron obtener su versión, la empresaria respondió de manera contundente.

"No mamacita, ya no puedo. Tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas", dijo Klug, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones.

A pesar de las acusaciones, hasta el momento, Melissa Klug no ha tomado ninguna acción legal contra Pamela López. En el pasado, la empresaria ya le había enviado una carta notarial exigiéndole que se retracte, pero ahora su postura parece haber cambiado.

¿Más secretos por descubrir?

Las declaraciones de Pamela López siguen dando de qué hablar. Su testimonio en El Valor de la Verdad y ahora en "La Noche Habla" han dejado al descubierto varios detalles desconocidos sobre la relación de Christian Cueva con Melissa Klug.

La pregunta ahora es: ¿Melissa Klug dará su versión y contará su verdad? O, ¿seguirán saliendo más detalles del pasado de Christian Cueva?