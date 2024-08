Pamela López revela que su hija mayor también fue víctima de Christian Cueva: "Lo contará más adelante"

Christian Cueva está pasando uno de los momentos más oscuros de su vida ya que ha sido acusado de violencia física y psicológica por su esposa Pamela López. Sin embargo, la influencer también aseguró que su hija mayor también ha sido víctima del futbolista y más adelante se revelarían los detalles.

La mañana de ayer, 19 de agosto, Pamela López brindó una conferencia de prensa a todos los medios de comunicación del Perú, donde hizo fuertes revelaciones sobre los duros momentos que vivió durante su relación relación con el volante de Alianza Lima.

Según contó la influencer, 'Aladino' la golpeó e insultó muchas veces mientras estaba en estado de ebriedad, incluso se filtraron videos donde cueva la jala del cabello y arrastra dentro de un ascensor sin que Pamela López pueda ser absolutamente nada por defenderse y nadie acudió en su ayuda.

"Varios episodios (De violencia) han sido delante de mis hijos, no ha sido la primera vez que he sido víctima de violencia familiar. Uno (de los episodios) fue cuando descubro una infidelidad y otros, días antes de mi cumpleaños", expresó Pamela.

Pamela López confesó que se armó de valor para denunciar a quien fue su esposo por más de 13 años después de hablar con su abogada Rosario Sasieta, quien en todo momento estuvo acompañando a la influencer para darle darle soporte emocional y legal.

Rosario Sasieta aseguro que, no sólo Pamela López ha sido víctima de las agresiones de Cueva, sino que también sus hijos tuvieron que sufrir las consecuencias. Las palabras de la letrada fueron respaldadas por Pamela López, revelando que su hija mayor se llevó la peor parte.

" Me siento más fuerte, por mis hijos y mis hijas. Tengo tres hijas mujeres, la mayor de ella también ha sufrido una violencia que ya se comentará más adelante ", agregó Pamela.

Finalmente, Pamela contó que muchas veces estuvo a punto de denunciar a Christian Cueva. Sin embargo, la familia de él siempre la persuadía para que lo haga y ponían a sus hijos en medios de esas disputas.

"Por supuesto (Que el entorno de Cueva sabía de sus golpes) Un familiar cercano de Christian Cueva me buscó cuando estaba a punto de denunciar en Trujillo. Me citó en la casa de mi mejor amiga, Claudia. Quería manipularme con mis hijos para que no denuncie", concluyó.