Pamela López: Corte Superior de Justicia le otorga medidas de protección y advierte a Christian Cueva (FOTOS)

Luego de que Pamela López hiciera público la denuncia en contra de Christian Cueva tras mostrar pruebas y haber sido víctima de violencia durante varios años la madre de familia había pedido medidas de protección a su favor ya que considera que teme por su vida tras revelar esta verdad.

Es por ello que la Corte de Lima decidió comunicar a través de sus redes sociales oficiales otorgarle a Pamela López las medidas de protección que había solicitado a su favor e incluso advirtieron a Christian Cueva de no acercarse a la madre de sus hijos de lo contrario asumir y a graves problemas ante la ley.

Como se sabe el día de ayer Pamela López brindó una conferencia de prensa para revelar que viene siendo víctima de violencia física y psicológica a manos de Christian Cueva e incluso reveló que temía por su vida ya que el jugador tiene amigos del bajo mundo lo que la tiene preocupada.

Es por ello que la madre de familia hizo un llamado a la Corte Superior de Justicia para que pueda brindarle medidas de protección no solo a ella sino también a su familia que se ha visto respuesta a todo este escándalo mediático.

El juzgado ha dispuesto a instalar un aplicativo en el celular de Pamela López el cual se llama 'Botón de pánico' el cual permitirá tener una comunicación directa en tiempo real con la madre de familia en caso se sienta expuesta algún tipo de peligro que amenace su integridad.

Por otro lado, se lee en el documento expuesto por la Corte Superior de Justicia de Lima que Christian Cueva está prohibido a cualquier tipo de acto que implique la violencia familiar o acercamiento Pamela López bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad.

Además, se dispuso a terapia psicológica para el futbolista así como para Pamela López y sus tres menores hijos, adicional a ello la vivienda de Pamela será resguardada con un patrullaje policial para asegurar su protección.

La noche de ayer Magaly Medina tuvo como invitada a la abogada Claudia Zumaeta, quien aseguró que Pamela López habría sido víctima de violencia sistemática, y enseguida, la conductora emitió imágenes donde la víctima confiesa que el futbolista la golpeaba de forma constante.

"Sí, por supuesto, me faltaba el aire. No solamente me cogotea, sino con la otra mano me asfixia, me tapa la respiración de la boca y la nariz. Temo por mi vida", expresó Pamela López.