Pamela López sale de juerga sin Cuevita: ¿Quiere llamar la atención de su esposo?

Rodrigo González, conocido como Peluchín, se lanzó con todo contra Pamela López, esposa de Christian Cueva, luego de que ella presumiera su reciente juerga y una foto en bikini. ¿Está enviando indirectas a su esposo? Esto fue lo que comentó Peluchín en su programa "Amor y Fuego".

Pamela López es captada juergueando y Peluchín reacciona

Rodrigo González, más conocido como Peluchín, criticó duramente a Pamela López, esposa de Christian Cueva, después de que ella compartiera una foto impactante en sus redes sociales y presumiera su reciente salida. ¿Está enviando indirectas a su esposo? Esto fue lo que dijo Peluchín en su programa "Amor y Fuego".

El 14 de mayo, Peluchín no dudó en criticar a Pamela López tras verla juergueando con un grupo de amigos el Día de la Madre. "Esa es la forma que tiene Pamela López de llamar la atención de su esposo porque si van a recuperar la familia... ¿tú crees que justo va a haber una imagen así de ella en todos los disfuerzos? ¿Mandando besos? Cuando ella no quiere que se le vea, cuando se va a Barcelona, se va a encontrarlo, cuando espanta a las trampas, cuando evidencia a la mujer con la que se metía, ahí ella no va por la zona, ella sale cuando", comentó Peluchín.

¿Crisis matrimonial? Las recientes acciones de Pamela López han levantado sospechas sobre una posible crisis con Christian Cueva. La influencer compartió una foto en bikini que dejó a todos boquiabiertos y generó muchos comentarios en su red social. Un usuario comentó: "¿Cueva qué hiciste?", resaltando las especulaciones sobre problemas en la relación.

Magaly Medina también opinó

Magaly Medina también opinó sobre la publicación de Pamela en su programa "Magaly TV La Firme". La periodista dijo que algo debió pasar para que Pamela compartiera esa foto y que pronto se conocerían más detalles. "Supongo que esto es una reacción y difícilmente ella lo va a reconocer y está así, tapándose los ojos. Ya nos vamos a enterar", señaló Magaly.

¿Reconciliación fallida? Pamela López y Christian Cueva habían hecho público su intento de reconciliación, pero parece que las cosas no van bien. Ambos dejaron de seguirse en Instagram, lo que llamó mucho la atención. Según Peluchín, todo lo que hace Pamela podría ser un intento de enviar un mensaje subliminal a Cueva, conocido como 'Aladino'.

La aún esposa de Christian Cueva ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo momentos divertidos con sus amigos y luciendo feliz. Sin embargo, sus acciones han sido interpretadas por muchos como una señal de que está pasando por una nueva crisis con el futbolista.

La situación entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando controversia y muchas especulaciones. Mientras tanto, Pamela continúa disfrutando de su vida y compartiendo sus momentos en redes sociales. Queda por ver si esta aparente crisis se resolverá o si marcará el fin de su relación. Estaremos atentos a las próximas novedades.