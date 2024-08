Pamela López sobre saliditas con su presunto nuevo galán: "Ella confirmó que estaban solteros"

Pamela López ahora se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que salieran a la luz imágenes de un presunto coqueteo entre Luis Fernando Rodríguez y ella, sin embargo, la madre de familia aseguró que solo son amigos.

Cabe resaltar que la todavía esposa de Rodríguez y al parecer amiga de Pamela confesó que todavía mantenía una relación con el empresario cuando vio las imágenes entre la ex de Christian Cueva y el padre de su hija.

El día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' se difundió un informe en el cual dejaría mal parada a Pamela López y es que la madre de familia ha sido vinculada al empresario Luis Fernando Rodríguez, quien dicho de paso era o es pareja de una de sus amigas Nardha Velarde con quien fue vista en diversas fiestas bailando y disfrutando juntas.

En un primer momento Pamela López aseguró que Nardha, esposa de Luis Fernando Rodríguez solo era una amistad lejana más no íntima como se está diciendo, además recalcó que la trató muy poco, sin embargo los archivos de las fiestas donde fueron vistas cantando y bailando juntas demostraría lo contrario.

Sin embargo, en todo momento Pamela negó que haya existido una amistad como tal con Velarde por lo que descarta algún tipo de traición o deslealtad hacia Nardha agregando que la relación que tiene con Rodríguez solo es amical ya que solo han compartido con un grupo de amigos.

Seguidamente la todavía esposa de Christian Cueva aseguró que fue la misma Nardha Velarde quien le confirmó que solo tenía una relación de padres con Luis Fernando Rodríguez y hasta le reveló detalles íntimos de su vida personal dejando entrever que no existía ningún conflicto entre ella y el empresario.

"Y ella, a su vez, también nos confirmó que son solteros y que cada uno hace su vida individual", declaró López. Además, aseguró que por respeto no desea revelar esos detalles: "Prueba de ello es que cuando la conocí, me comentó cosas muy íntimas de ella que, por respeto, no deseo exponerla."