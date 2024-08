Pamela López soportó maltratos de Christian Cueva por este FUERTE MOTIVO, según la ex de Joel Pinto

La polémica sigue rodeando a Christian Cueva y su esposa, Pamela López. Esta vez, la expareja del arquero Joel Pinto, Klaudia Benavente, lanzó fuertes declaraciones sobre la relación entre López y Cueva. En una entrevista, Benavente reveló los motivos porque López habría seguido con Cueva, pese a sus maltratos, según un amigo muy cercano de la aún esposa del futbolista.

La ex del arquero Joel Pinto, Klaudia Benavente, sorprendió a muchos al hablar sobre la relación entre Pamela López y el futbolista Christian Cueva. En una entrevista con Sara Manrique en su canal de YouTube, Benavente afirmó que Pamela sabía desde el inicio que Cueva tendría éxito en el fútbol, razón por la que soportó sus malos tratos.

Klaudia Benavente no se guardó nada y confesó que fue un amigo en común quien le contó detalles sobre la complicada relación entre Christian Cueva y Pamela López. Según la expareja de Pinto, Pamela sabía que Cueva tenía un gran futuro en el fútbol y por eso decidió quedarse a su lado, incluso cuando las cosas no iban bien.

"Tengo un amigo que también es del ámbito futbolístico y era su mejor amigo de ella; en reiteradas ocasiones, ella le decía: '¿Qué hago si él me trata como una...?' Pero al fin y al cabo, ella sabía que él iba a llegar lejos, desde un inicio y aguantó hasta el final" , aseguró Klaudia, generando revuelo con sus declaraciones.

Las palabras de Klaudia Benavente han causado sorpresa, ya que revelan un lado diferente de la historia que muchos desconocían. En medio de la denuncia por agresión física y psicológica que Pamela López presentó contra Christian Cueva, Benavente decidió hablar sobre la relación entre ambos, asegurando que Pamela no es la víctima que muchos creen.

"Yo que lo he vivido en carne propia, puedo decir que me parece patética, porque alguien que tiene el pasado que tiene ella, no puede salir a decir las cosas que dice", expresó Klaudia sin rodeos.