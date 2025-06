Paul Michael sobre encuentro de Pamela López y Pamela Franco en aeropuerto: "Ella no es mentirosa"

Paul Michael rompió su silencio respecto al reciente encuentro que tuvieron Pamela López y Pamela Franco en un aeropuerto. El cantante de salsa indicó que prefiere mantenerse al margen de la situación, pero defendió la versión de su pareja.

El popular 'Chalaquito' habló con las cámaras de América Espectáculos y, al ser consultado sobre el comunicado que hizo Pamela López en Instagram y la posterior respuesta de Pamela Franco, dijo que prefiere no opinar para evitar malos entendidos o comentarios externos.

"Son temas personales de ellos. La verdad, no quiero meterme en esos asuntos para que no se despierten los comentarios, pero aclaro que ella no es ninguna mentirosa".